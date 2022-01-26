ОСТОРОЖНО ⟩ Шакал уже бегает по Мууга. Так и до Таллинна недалеко!

Местные жители обеспокоены появлением шакала, поскольку в этом районе также водятся козы, лоси и зайцы. «У нас была близкая встреча с этим животным на расстоянии нескольких сотен метров, причем не один раз. Кажется, их несколько. Один, вроде бы, плешивый, другой красивый», - признался один из местных жителей.