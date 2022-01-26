ОСТОРОЖНО ⟩ Шакал уже бегает по Мууга. Так и до Таллинна недалеко!
В Эстонское общество охотников поступило сообщение о том, что утром 24 января мимо домов у железной дороги в Мууга пробежал шакал, сообщает Lemmik.
В Эстонское общество охотников поступило сообщение о том, что утром 24 января мимо домов у железной дороги в Мууга пробежал шакал, сообщает Lemmik.
По словам местного жителя, шакалы стали настолько наглыми, что бегают между домами. «Возможно, обитает в старых фермерских домах или зданиях, которые перестраиваются», - пояснил житель.
Местные жители обеспокоены появлением шакала, поскольку в этом районе также водятся козы, лоси и зайцы. «У нас была близкая встреча с этим животным на расстоянии нескольких сотен метров, причем не один раз. Кажется, их несколько. Один, вроде бы, плешивый, другой красивый», - признался один из местных жителей.
Хотя известно, что шакал обитает в основном на западном побережье, пара шакалов, поселившихся на территории Эстонского музея под открытым небом, была поймана на видео камерой слежения прошлой весной.