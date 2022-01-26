Начинаешь и выпивать. Заливаешь и заливаешь: Корчевников раскрыл детали личной жизни

В очередном выпуске программы «Судьба человека» в качестве гостя появился единственный сын актера Петра Щербакова Андрей. Предприниматель, который еще в 90-е эмигрировал в США, рассказал ведущему о том, как складывались его отношения с отцом, и поведал, что звезда картины «Старый Новый год» страдал алкоголизмом. Пагубная привычка стоила звезде экрана жизни, а его наследнику принесла чувство вины длиною в жизнь.

В ответ Корчевников вдруг разоткровенничался и впервые на камеру заговорил о своем собственном отце, с которым познакомился уже будучи взрослым. Отец популярного ведущего Вячеслав Орлов, много лет возглавлявший Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, оставил семью и сына, когда тот был еще маленьким. Мать не любила говорить об этом неприятном эпизоде, и лично Борис встретился с папой только в возрасте 13 лет.

"Мой папа много что скрывал от меня. И, в частности, мою сестру. Его дочку от другого брака. Папа мой пил, много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни. Я потом много про это думал. Может быть, история про людей, которые очень много носят в себе… это же очень тяжело все внутри носить. Может быть, действительно начинаешь и выпивать, чтобы найти из этого какой-то выход. И ты заливаешь и заливаешь это", - поразмышлял Корчевников.

Про то, что у него есть старшая сестра по отцу, ведущий действительно узнал, лишь став взрослым, спустя несколько лет после встречи с отцом. Известно, что девушка не пошла по стопам своего знаменитого родственника, она трудится педагогом начальных классов.

Борис Корчевников все еще холост, но при этом всегда заявлял, что хотел бы иметь семью и даже мечтает обзавестись детьми. Поклонники недоумевают, почему после таинственной Анны-Сесиль Свердловой знаменитый актер так и не смог завести новых отношений, а коллеги пытаются на всю страну разобраться в том, что же мешает актеру найти личное счастье.