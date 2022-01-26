ФОТО ⟩ Надежда Бабкина показала себя в студенческие годы
Певица опубликовала архивные снимки из той поры, когда была студенткой института имени Гнесиных, пишет Пятый канал.
Певица опубликовала архивные снимки из той поры, когда была студенткой института имени Гнесиных, пишет Пятый канал.
Надежда Бабкина в честь Татьяниного дня решила показать поклонникам, как выглядела в студенческие годы. На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько архивных черно-белых снимков из той поры, когда училась в знаменитой Гнесинке.
«Студенчество – чудесная пора! Вспоминаю себя студенткой Гнесинского института. В течение первого года я работала как зверь. Только загудят звоночки, я уже сижу у инструмента и вкалываю. Весь год крепко работала, догоняла, набираясь знаний, которые были мне необходимы для учебы в институте», – поделилась воспоминаниями певица.
Вспомнила Бабкина и веселую жизнь в институтском общежитии. По словам певицы, она была заводилой веселья, поэтому вокруг нее всегда собирались компании, а в ее комнате отмечали праздники. Именно в студенческие годы Бабкина создала и свой ставший знаменитым ансамбль «Русская песня», на базе которого сегодня возник целый государственный академический театр.
«Относились к нам несерьезно – подумаешь, девчонки какие-то! Помню, решили мы однажды принять участие в конкурсе "Алло, мы ищем таланты!" И что получили? "Вы – не таланты, – заявили нам. – Музыка от вас далеко, и вообще с культурой завязывайте". Ну, не таланты и не таланты. Здесь не таланты, за углом – таланты. Побежали на другой конкурс», – рассказала певица.