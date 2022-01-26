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ФОТО ⟩ Надежда Бабкина показала себя в студенческие годы

Надежда Бабкина ФОТО: Sharifulin Valery

Певица опубликовала архивные снимки из той поры, когда была студенткой института имени Гнесиных, пишет Пятый канал.

Надежда Бабкина в честь Татьяниного дня решила показать поклонникам, как выглядела в студенческие годы. На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько архивных черно-белых снимков из той поры, когда училась в знаменитой Гнесинке.

«Студенчество – чудесная пора! Вспоминаю себя студенткой Гнесинского института. В течение первого года я работала как зверь. Только загудят звоночки, я уже сижу у инструмента и вкалываю. Весь год крепко работала, догоняла, набираясь знаний, которые были мне необходимы для учебы в институте», – поделилась воспоминаниями певица.

Вспомнила Бабкина и веселую жизнь в институтском общежитии. По словам певицы, она была заводилой веселья, поэтому вокруг нее всегда собирались компании, а в ее комнате отмечали праздники. Именно в студенческие годы Бабкина создала и свой ставший знаменитым ансамбль «Русская песня», на базе которого сегодня возник целый государственный академический театр.

«Относились к нам несерьезно – подумаешь, девчонки какие-то! Помню, решили мы однажды принять участие в конкурсе "Алло, мы ищем таланты!" И что получили? "Вы – не таланты, – заявили нам. – Музыка от вас далеко, и вообще с культурой завязывайте". Ну, не таланты и не таланты. Здесь не таланты, за углом – таланты. Побежали на другой конкурс», – рассказала певица.

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