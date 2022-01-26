ФОТО ⟩ Надежда Бабкина показала себя в студенческие годы

Надежда Бабкина в честь Татьяниного дня решила показать поклонникам, как выглядела в студенческие годы. На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько архивных черно-белых снимков из той поры, когда училась в знаменитой Гнесинке.

«Студенчество – чудесная пора! Вспоминаю себя студенткой Гнесинского института. В течение первого года я работала как зверь. Только загудят звоночки, я уже сижу у инструмента и вкалываю. Весь год крепко работала, догоняла, набираясь знаний, которые были мне необходимы для учебы в институте», – поделилась воспоминаниями певица.

Вспомнила Бабкина и веселую жизнь в институтском общежитии. По словам певицы, она была заводилой веселья, поэтому вокруг нее всегда собирались компании, а в ее комнате отмечали праздники. Именно в студенческие годы Бабкина создала и свой ставший знаменитым ансамбль «Русская песня», на базе которого сегодня возник целый государственный академический театр.