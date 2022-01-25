Астролог рассказала, когда лучше ехать в отпуск в 2022 году

Астролог Тиана Атлас назвала периоды в 2022 году, которые обещают стать особенно успешными для отпуска. Так, ближайший из них наступит 19 февраля и продлится до 20 марта. Это время подходит для поездок за границу, посещения мест силы и религиозных святынь.

Следующий удачный период приходится на 15–23 июня. Эти дни хорошо провести на жарком пляже, а еще лучше – осмотреть его окрестности и местные достопримечательности.

Максимально активную программу астролог советует наметить на отпуск с 1 по 6 июля. Здесь будут кстати пешие прогулки, рафтинг и велотуры.

Еще один благоприятный период для морских путешествий и пляжного отдыха – с 16 по 22 июля. Атлас не исключает вероятность незабываемого курортного романа, который может перерасти в серьезные отношения.

Отпуск с 28 июля по 5 августа лучше провести в местах, где будут шумные вечеринки и представится возможность выгулять свои самые лучшие наряды.

Следующий хороший период наступит уже осенью – с 13 по 18 октября. Астролог рекомендует отправиться в путешествие в компании любимого человека или друзей. Полезным будет такой отпуск совместить с посещением познавательного мероприятия, творческой выставки или галереи искусств.

В ноябре удачный период продлится с 9 по 21 число. Эти дни можно посвятить изучению мест с богатой историей или занятиям дайвингом.

Наконец, последний в 2022 году благоприятный для отпуска период приходится на 20–28 декабря, когда Атлас советует сбежать от всех и отдохнуть.