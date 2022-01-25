ПЕРЕСТАРАЛАСЬ! ⟩ Видео: в баре официантка облила абсентом и подожгла гостя

Поход в бар «Гадкий койот» на Думской улице обернулся для одного из посетителей поездкой в ожоговое отделение Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе. Официантка выплеснула абсент на шею заказавшего экстрим-подачу гостя, после чего подожгла алкоголь. Инцидент произошел четвертого января, в разгар новогодних праздников.

Огненный сервис

Пострадавший гость бара по имени Константин рассказал, что на самом деле произошло с ним в тот вечер. По словам мужчины, ничто не предвещало беды. «Я был с товарищем, мы там отдыхали. Он не пил вообще, был трезвый и за рулем. Соответственно, рассчитывался картой своей, поэтому чеки, доказательства все есть», — отмечает пострадавший.

Спустя примерно час к бару подъехал другой приятель Константина Александр. Он встретил его на улице, после чего они поднялись в «Гадкий койот». Там пострадавший познакомил своих друзей между собой и, оставив их вдвоем за столиком, отправился в уборную. «Умылся, подошел к ним, сел на стул и Александр говорит, что они заказали выпивку и сейчас будет спецподача, — рассказал Константин, — Я говорю, окей, хорошо. Ко мне подходит официантка, говорит „развернись“, я разворачиваюсь к ней. Она на меня выливает, прям изо рта выпрыскивает абсент и моментально поджигает».

Мужчина опешил от такой подачи напитка, но он ожидал, что его сразу же начнут тушить. Однако помогать официантка начала не сразу. «Я прям своими руками начинаю себя тушить, потому что уже жесткая боль пошла. И буквально через шесть-семь секунд она меня просто заливает Pepsi. Я бегу в туалет, чтобы охладить это все. По груди провожу, а у меня уже снимается кожа. Она мне кричит, что она это делала постоянно, не знает, почему так получилось», — говорит пострадавший.

После случившегося девушка-официантка неоднократно подбегала к нему, извинялась. Однако ожоги от этого болеть меньше не стали. «Как можно человека облить и заживо поджечь? Ну что вообще за бред?» — возмутился Константин.

Последствия праздника

5-tv.ru

Обгоревший мужчина покинул бар вместе с товарищами с обещанием написать заявление в полицию. Друзья отвезли его в НИИ имени Джанелидзе.

«Врачи поставили ожоги дыхательных путей, ожоги груди, шеи и в принципе ожоги третьей степени», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

В выписке значится, что в ближайший год ему понадобятся мази, санаторий, лазерная коррекция и другие недешевые средства для восстановления.

Администрация бара «Гадкий койот» отреагировала на произошедшее уже после приезда адвоката Константина в заведение.

«Я нанял адвоката, мы с ними связались. Мой адвокат туда подъехал, пообщались. <…> Они опросили свою официантку. Та вообще сказала, не знает, почему она это сделала. Она была пьяная, понятное дело. Может вообще даже не помнит. Они предложили компенсацию в сто тысяч рублей», — поделился потерпевший, добавив, что будет добиваться справедливости.