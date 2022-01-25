ТАКОГО СНЕГОПАДА НЕ ВИДЕЛИ ДАВНО ⟩ Смотрите, рекордный за 50 лет снегопад уничтожает Турцию

Это стало настоящим испытанием не только для жителей, но и экстремальной проверкой всех аварийных служб. Коммунальщики и дорожники зарываются буквально, с трудом поспевая ликвидировать последствия удара непогоды. А жителей горных районов и вовсе приходится эвакуировать на военных вертолетах. Не везде расчищать улицы и дороги удается оперативно. Страдают от этого, как водится, местные жители - многие оказались в снежной ловушке в не самый подходящий момент. Так, известно, что одну пенсионерку, которой срочно понадобилось попасть в больницу, пришлось везти туда на… САНЯХ. В ее родную деревню машина скорой просто не смогла проехать из-за сугробов.

Совершенно дикая история приключилась на трассе Стамбул-Анкара. Там из-за снегопада сразу 30 машин - легковых и грузовых - влетели друг в друга. Случилось все недалеко от населенного пункта Дюздже на северо-западе страны. Очевидцы рассказывают, что все началось с заноса - одна из фур забуксовала, не сумев выехать из снежной каши, и в нее влетела идущая позади машины. Далее последовала цепная реакция. Движение на этом участке дороги было полностью парализовано. На то, чтобы оттащить часть развороченных машин на обочину ушли несколько часов. На трассе образовалась гигантская пробка из сотен многотонных фур. Это серьезно осложнило задачу спасателям: каретам скорой помощи пришлось буквально прорываться к месту аварии. Сообщается, что помощь врачей понадобилась по меньшей мере 25 водителям.

Власти Стамбула привели в состояние повышенной готовности все госучреждения, а жителей попросили по возможности оставаться дома. Вопрос - сколько придется туркам сидеть по домам? Несмотря на то, что по всему городу для уборки на улицы вышли около 7000 рабочих и более 1300 спецтехники, губернатор Стамбула Али Ерликая рассказал, что последствия снегопада будут устранять по меньшей мере несколько дней. Но беда в том, что снег в Турции не прекращается, а синоптики и вовсе говорят: будет еще хуже. По их прогнозам, снегопады с метелями будут атаковать страну до конца этой недели. Могут ударить морозы, есть риск схода лавин. Но есть и позитивный момент во всей этой снежной истории. Так, из-за обилия осадков уровень воды поднялся в водохранилищах, которые снабжают водой более 15 миллионов человек. Так, в плотине Истранджалар - это основной источник питьевой воды для Стамбула, всего за 14 дней уровень заполненности достиг 84%.

Istanbul Airport right now. It is literally like Alaska pic.twitter.com/4vh6182uzf — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 24, 2022

Vaatamata tõsisele olukorrale proovivad mõned inimesed lumest rõõmu tunda ja kelgutavad.