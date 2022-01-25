Работа организма нарушена! Онколог назвал утренний симптом опасного заболевания
Врач Андрей Базылев указал на неочевидные проблемы со здоровьем, требующие немедленного обследования.
Врач Андрей Базылев указал на неочевидные проблемы со здоровьем, требующие немедленного обследования.
Усталость, апатия и быстрая утомляемость по утрам могут быть признаками онкологического заболевания. Об этом предупредил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.
Эксперт уточнил, что названные симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем, например, о падении гемоглобина или интоксикации. Однако в любом случае они сигнализируют о негативных изменениях в работе организма.
«При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена, и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро ее устранить», — заявил Базылев в комментарии 5-tv.ru.
Ранее издание Express со ссылкой на организацию по исследованию рака Cancer Research UK, сообщило, что усталость может быть одним из симптомов развития злокачественного новообразования. В числе сопутствующих признаков называются нежелание вставать с кровати, чувство беспокойства, грусти или депрессии, боль в мышцах и одышка даже при легких нагрузках, проблемы с концентрацией, потеря интереса к тому, что обычно приносило радость, раздражение по отношению к себе и окружающим.