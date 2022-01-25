Работа организма нарушена! Онколог назвал утренний симптом опасного заболевания

Усталость, апатия и быстрая утомляемость по утрам могут быть признаками онкологического заболевания. Об этом предупредил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

Эксперт уточнил, что названные симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем, например, о падении гемоглобина или интоксикации. Однако в любом случае они сигнализируют о негативных изменениях в работе организма.

«При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена, и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро ее устранить», — заявил Базылев в комментарии 5-tv.ru.