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Работа организма нарушена! Онколог назвал утренний симптом опасного заболевания

Мозг. Иллюстративное фото. ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Врач Андрей Базылев указал на неочевидные проблемы со здоровьем, требующие немедленного обследования.

Усталость, апатия и быстрая утомляемость по утрам могут быть признаками онкологического заболевания. Об этом предупредил онколог, химиотерапевт Андрей Базылев.

Эксперт уточнил, что названные симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах со здоровьем, например, о падении гемоглобина или интоксикации. Однако в любом случае они сигнализируют о негативных изменениях в работе организма.

«При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена, и необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро ее устранить», — заявил Базылев в комментарии 5-tv.ru.

Ранее издание Express со ссылкой на организацию по исследованию рака Cancer Research UK, сообщило, что усталость может быть одним из симптомов развития злокачественного новообразования. В числе сопутствующих признаков называются нежелание вставать с кровати, чувство беспокойства, грусти или депрессии, боль в мышцах и одышка даже при легких нагрузках, проблемы с концентрацией, потеря интереса к тому, что обычно приносило радость, раздражение по отношению к себе и окружающим.

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