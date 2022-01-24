НЕОЖИДАННО ⟩ Экс-министр Кристийна Оюланд сделала стрижку под мальчика
Экс-политик Кристийна Оюланд опубликовала в социальной сети фото, на котором она предстала со стрижкой под мальчика.
Экс-политик Кристийна Оюланд опубликовала в социальной сети фото, на котором она предстала со стрижкой под мальчика.
Бывший политик Кристийна Оюланд снова решила остричь свои белоснежные локоны. В ноябре 2020 года она уже публиковала фотографию с короткой стрижкой. Теперь прическа стала еще короче, однако своему цвету волос она до сих пор верна.
Ранее прическу Оюланд сравнивали с прической певицы из группы Eurythmics Энни Леннокс. Это отметила и сама Кристийна Оюланд, разместив ссылку на видеоклип Sweet Dreams, изданную Eurythmics в 1983 году. Некоторые заметили, что Оюланд напоминает безвременно скончавшуюся Мари Фредрикссон из шведского поп-дуэта Roxette.