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НЕОЖИДАННО ⟩ Экс-министр Кристийна Оюланд сделала стрижку под мальчика

Кристийна Оюланд ФОТО: Kanal 2

Экс-политик Кристийна Оюланд опубликовала в социальной сети фото, на котором она предстала со стрижкой под мальчика.

Бывший политик Кристийна Оюланд снова решила остричь свои белоснежные локоны. В ноябре 2020 года она уже публиковала фотографию с короткой стрижкой. Теперь прическа стала еще короче, однако своему цвету волос она до сих пор верна.

Ранее прическу Оюланд сравнивали с прической певицы из группы Eurythmics Энни Леннокс. Это отметила и сама Кристийна Оюланд, разместив ссылку на видеоклип Sweet Dreams, изданную Eurythmics в 1983 году. Некоторые заметили, что Оюланд напоминает безвременно скончавшуюся Мари Фредрикссон из шведского поп-дуэта Roxette.

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