ВИДЕО ⟩ Пассажирка поезда Elron сняла на видео мужчину, который удовлетворял себя в нескольких сиденьях от нее: я просто в шоке!

Вечером 8 января в поезде Таллинн-Кехра произошел неприятный инцидент, который также был зафиксирован на видео. «Я хочу показать, какова жизнь, когда ты женщина и садишься в поезд поздно вечером. На самом деле, я просто в шоке от этого!» — написала автор видео пользователю Instagram See Pole Okei, администраторы которого тут же дали женщине совет. «Мы посоветовали ей немедленно обратиться в полицию, а также связаться с Elron. Мы проинструктировали женщину, как написать заявление в полицию. Позже она написала нам, что с ней связалась полиция и сообщила, что личность мужчины на видео установлена и его оштрафуют. Есть польза от обращения в полицию. Делайте маленькие шаги к более безопасному сообществу!»

Видео, которое попало в соцсети, комментировали и люди, попадавшие в подобную ситуацию. «Однажды, когда мне было лет 16-17, мне пришлось ехать на автобусе с каким-то бараном, сидящим по диагонали от меня и постоянно возившимся в штанах, при этом постоянно смотря на меня. Дорога заняла около полутора часов. Я была явно слишком молода, чтобы что-то сказать, но если бы это случилось сейчас, как бы я высказалась!» - вспомнила одна из комментировавших пост женщин.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны, о таких случаях в полицию сообщают несколько раз в год. «Это единственно правильное решение, потому что только таким образом можно привлечь к ответственности того, кто нарушил своим поведением покой других людей. Этот случай — хороший тому пример», — подтверждает он.

Полиции сообщили, что вечером 8 января, после 21:00, мужчина в поезде Таллинн-Кехра удовлетворял себя. В рамках возбужденного дела о проступке 38-летний мужчина был признан нарушителем общественного порядка, и 19 января полиция в ускоренном порядке наложила на него штраф. Решение еще не вступило в силу.