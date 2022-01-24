Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса

По его словам, данный вариант COVID-19 вызывает симптомы, которые похожи на обычную простуду. В их числе — насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. При этом, как указал специалист, только половина инфицированных «омикроном» испытывали такие распространенные симптомы болезни, как кашель, повышенная температура и отсутствие обоняния.

«Омикрон» вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы», — сказал Спектор.

Ранее комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади заявила, что на заражение штаммом коронавируса «омикрон» до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.