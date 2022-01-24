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Названы пять симптомов «омикрона» у вакцинированных от коронавируса

Симптомы болезни. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Британский эпидемиолог профессор Тим Спектор в своей статье для The Conversation написал, что у вакцинированных от коронавируса, при заражении штаммом «омикрон» проявляются пять симптомов.

По его словам, данный вариант COVID-19 вызывает симптомы, которые похожи на обычную простуду. В их числе — насморк, чихание, усталость, головная боль и боль в горле. При этом, как указал специалист, только половина инфицированных «омикроном» испытывали такие распространенные симптомы болезни, как кашель, повышенная температура и отсутствие обоняния.

«Омикрон» вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы», — сказал Спектор.

Ранее комиссар Департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади заявила, что на заражение штаммом коронавируса «омикрон» до получения положительного теста на COVID-19 может указывать боль в горле.

До этого член комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, что одной из особенностей течения данного штамма коронавирусной инфекции является уменьшение инкубационного периода.

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