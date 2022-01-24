Французский модельер Тьерри Мюглер умер на 74-м году жизни

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — сказано в посте.

France Press представитель Мюглера Жан-Батист Ружо заявил, что смерть модельера наступила от естественных причин.

В 1973 году в будущем именитый модельер создал свою первую коллекцию женской одежды. Он сочетал классику и современные тенденции.

Мировая известность к Мюглеру пришла в 1980-х. В 1992 году он учредил свой парфюмерный бренд. В 2002 году дизайнер покинул пост креативного директора своего дома моды, но продолжал шить одежду и устраивать показы.

Однажды даже Ким Кардашьяндля майского Бала Института костюма договорилась о пошиве платья с одним из самых ярких дизайнеров 90-х годов. Тьерри Мюглер создал специально для нее два платья.