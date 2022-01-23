МИНУТКА ЮМОРА ⟩ Чтобы продать внедорожник, таллиннец написал целый роман, рассказав о буднях автомобиля в его семье
На портале Аutо24 ищет нового владельца внедорожник Toyota, продажа которого серьезно затруднена, пишет Elu24.
На портале Аutо24 ищет нового владельца внедорожник Toyota, продажа которого серьезно затруднена, пишет Elu24.
На портале Аutо24 продается Toyota Tundra за 36 000 евро.
«Конкретно эта «Тундра» была привезена из Америки в Голландию как новая, а оттуда поехала в Бельгию, — пишет продавец. - Добавлю, что эта машина хорошая и чистая во всех отношениях и никакого тюнинга на ней нет».
По словам таллиннца, снимки были сделаны в августе прошлого года. В качестве большого плюса он указывает на хорошую вместительность внедорожника, отмечая, что поместить в машину четырех лосей не проблема. «На заднем сиденье так много места, что даже во время ограничений там можно делать прививки и легально устраивать вечеринку на 50 человек», — добавляет он.
«Когда я впервые приехал домой на этой машине, моя невеста четко дала понять, что никогда не сядет и не будет водить машину, в которой такой беспорядок. Но я знал, что эта машина ей понравится, и сказал, мол, если ты готова водить машину, то мы сразу поедем в твой любимый ресторан», — говорит таллиннец.
«Когда мы проехали через город и выехали на Тартуское шоссе, я вдавил газ до упора. Машинка разогналась, двигатель просто ревел, - вспоминает владелец Toyota. - Поездка закончилась тем, что мы съели картошку в Lido, и моя невеста рулила с удовольствием. Теперь это ее любимая машина, она уверена, что внедорожник - чисто женский автомобиль, ведь так приятно сидеть высоко и все видеть, большие зеркала помогают легко маневрировать, а с парктроником можно парковаться, где нужно. И что самое главное, на таком автомобиле очень быстро можно домчать до салона красоты».
По словам джентльмена, разместившего объявление о продаже, не стоит колебаться, если тебе понравилась эта машина. «Забери свою накопительную пенсию и сделай себе эмоциональный подарок в виде Toyota Tundra V8», - предлагает он.
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