МИНУТКА ЮМОРА ⟩ Чтобы продать внедорожник, таллиннец написал целый роман, рассказав о буднях автомобиля в его семье

На портале Аutо24 продается Toyota Tundra за 36 000 евро.

«Конкретно эта «Тундра» была привезена из Америки в Голландию как новая, а оттуда поехала в Бельгию, — пишет продавец. - Добавлю, что эта машина хорошая и чистая во всех отношениях и никакого тюнинга на ней нет».

По словам таллиннца, снимки были сделаны в августе прошлого года. В качестве большого плюса он указывает на хорошую вместительность внедорожника, отмечая, что поместить в машину четырех лосей не проблема. «На заднем сиденье так много места, что даже во время ограничений там можно делать прививки и легально устраивать вечеринку на 50 человек», — добавляет он.

«Когда я впервые приехал домой на этой машине, моя невеста четко дала понять, что никогда не сядет и не будет водить машину, в которой такой беспорядок. Но я знал, что эта машина ей понравится, и сказал, мол, если ты готова водить машину, то мы сразу поедем в твой любимый ресторан», — говорит таллиннец.

«Когда мы проехали через город и выехали на Тартуское шоссе, я вдавил газ до упора. Машинка разогналась, двигатель просто ревел, - вспоминает владелец Toyota. - Поездка закончилась тем, что мы съели картошку в Lido, и моя невеста рулила с удовольствием. Теперь это ее любимая машина, она уверена, что внедорожник - чисто женский автомобиль, ведь так приятно сидеть высоко и все видеть, большие зеркала помогают легко маневрировать, а с парктроником можно парковаться, где нужно. И что самое главное, на таком автомобиле очень быстро можно домчать до салона красоты».

По словам джентльмена, разместившего объявление о продаже, не стоит колебаться, если тебе понравилась эта машина. «Забери свою накопительную пенсию и сделай себе эмоциональный подарок в виде Toyota Tundra V8», - предлагает он.