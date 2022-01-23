Обвинения в убийстве Листьева и выкидыш модели. Что всплыло после смерти Бориса Березовского

Смерть журналиста стала народной трагедией

«Я думаю, Листьев просил Березовского о поддержке. Роль Березовского так и не выяснена следствием, но он знал всю картину, не был организатором покушения, но явно отошел в сторону, создал алиби об отъезде в Лондон», — заключил бывший генпрокурор Юрий Скуратов.

Интересно, что вдова Листьева Альбина Назимова уверяла: у Влада были прекрасные отношения с Березовским, они никогда не ссорились. Однако следователю Борису Уварову Альбина не под запись обмолвилась, что Борис Абрамович и Бадри Патаркацишвили постоянно названивали журналисту днем и ночью, а после разговоров с олигархом муж становился нервным…

Две жены

Нина училась в том же вузе, но на пару курсов младше

Десятилетие назад Борис Березовский признался в интервью, что по-прежнему помнит лицо своей первой любви: второклассницы Наташи Басовой. Чувства к ней школьник питал на протяжении пяти лет, однако свидание так и не состоялось.

Взаимность пришла, когда Березовский уже учился в вузе. В Нину Короткову студент влюбился с первого взгляда. «Вообще, всю жизнь, кроме одного раза, влюблялся с первого взгляда, — пояснял Борис Абрамович. — Знаете, что меня поражает в ней? Я не помню ни одного случая, когда бы она кого-то обманула. Никого и никогда. Для меня она идеальный человек. Более порядочного трудно встретить. Нина была очень похожа на Наташу, которая для меня всегда оставалась эталоном женской красоты. И вообще, образ Наташи прошел через всю мою жизнь».

В 22 Березовский женился на Нине, через три года у пары родилась дочка Елизавета, ныне — известная художница, а в 1973-м на свет появилась Екатерина. О том, почему спустя 20 лет брак рухнул, Борис Абрамович говорил прямо: потому что влюбился в Галину Бешарову.

Развод не разлучил Березовского с дочерьми

«Я очень переживал наше расставание. Я ведь думал, что всю жизнь с Ниной проживу, как мои папа с мамой, что она будет единственной женщиной, но все вышло по-другому. Расставание было болезненным. Но мы сохранили очень теплые дружеские отношения. И я до сих пор поддерживаю с Ниной связь. Она не ушла из моей жизни», — подчеркивал олигарх в 2011-м.

Рождение сына Артема и дочки Анастасии второй брак предпринимателя не укрепило: примерно через пять лет Галина уехала с детьми в Англию, расставшись с мужем, который по привычной схеме нашел новую возлюбленную — Елену Горбунову. С оформлением развода супруги тянули аж до 2011-го, и все это время ряд СМИ называли Березовского двоеженцем.