Обвинения в убийстве Листьева и выкидыш модели. Что всплыло после смерти Бориса Березовского

Инженер дорос до доктора технических наук, однако миллионы людей узнали Бориса Березовского не в качестве автора монографий, а как успешного предпринимателя. За триумфом в бизнесе последовали возбуждение уголовных дел и вынужденная эмиграция, пишет «Стархит»
Бориса Березовского называли финансовым гением и в то же время главным мошенником страны. Его биография пестрела событиями: учеба в лесотехническом институте и мехмате МГУ, основание «ЛогоВАЗа» и создание вместе с Романом Абрамовичем «Сибнефти», контроль над ТВ-6 и ОРТ.
Тучи начали сгущаться в 1999-м: тогда стартовало следствие по делам о мошенничестве и отмывании денег Березовским. Обвинения множились, проигранные суды били по финансовому благосостоянию предпринимателя, как и долги бывшим партнерам и экс-супруге…
23 января политику могло исполниться 76, однако еще в 2013-м он умер при странных обстоятельствах. С уходом бизнесмена обсуждение его прижизненных дел не закончилось: то об отношениях с Березовским откровенничала его последняя любовь, то в документалках дискутировали о том, что Борис Абрамович мог быть замешан в убийстве первого гендиректора ОРТ Влада Листьева. Узнаем ли мы когда-нибудь правду?
Путь к успеху
Инженер-строитель Абрам Маркович и старший лаборант Института педиатрии Академии медицинских наук Анна Александровна с детства внушали сыну, что образование — сила. Поэтому мальчика отдали в школу в шесть, а в 11 перевели его в английскую гимназию. Борис схватывал на лету, поэтому и карьеру строил стремительно.
К слову, влияние мамы на Березовского оставалось сильным на протяжении всей жизни. Именно Анну Александровну бизнесмен называл главной женщиной в своей судьбе. «Она мне передала умение любить, ведь научиться этому нельзя», — подчеркивал Борис Абрамович.
Дипломы двух вузов, защита диссертации, написание монографий — все это привело Березовского в РАН. Однако постепенно главным интересом Бориса стал бизнес, а не наука. Автомобильная торговая компания, приватизация «Сибнефти», контрольный пакет акций ОРТ — сфера деятельности олигарха этим не ограничилась, ведь он еще и полез в политику.
Роль в убийстве Влада Листьева
Чем выше поднимался предприниматель, тем больше порочащих слухов о нем возникало. Так, до сих пор муссируется версия о том, что именно Борис Березовский организовал покушение на Влада Листьева, убитого 1 марта 1995-го. Коллега первого гендиректора ОРТ Дмитрий Захаров не сомневался, что заказчиком преступления был Березовский. По мнению Захарова, все произошло из-за моратория на рекламу на канале, с которой ряд посредников получали существенный доход, в том числе и олигарх.
«Мораторий на рекламу был идеей помощника Березовского Бадри Патаркацишвили. И от этого пострадал Влад. Это был выстрел не в Листьева, а в Бадри и Березовского», — опроверг точку зрения Захарова журналист Эдуард Сагалаев в YouTube-шоу Алексея Пивоварова «Редакция».
Однако странных деталей в истории с убийством Листьева было много. К примеру, именно в офисе предпринимателя журналист находился до трех часов ночи накануне своей смерти. Когда же у Березовского спросили, когда он видел Влада в последний раз, ответом стало «неделю назад». А еще в кабинете олигарха висела камера, однако запись от 29 февраля 1995-го почему-то не сохранилась.
«Я думаю, Листьев просил Березовского о поддержке. Роль Березовского так и не выяснена следствием, но он знал всю картину, не был организатором покушения, но явно отошел в сторону, создал алиби об отъезде в Лондон», — заключил бывший генпрокурор Юрий Скуратов.
Интересно, что вдова Листьева Альбина Назимова уверяла: у Влада были прекрасные отношения с Березовским, они никогда не ссорились. Однако следователю Борису Уварову Альбина не под запись обмолвилась, что Борис Абрамович и Бадри Патаркацишвили постоянно названивали журналисту днем и ночью, а после разговоров с олигархом муж становился нервным…
Две жены
Десятилетие назад Борис Березовский признался в интервью, что по-прежнему помнит лицо своей первой любви: второклассницы Наташи Басовой. Чувства к ней школьник питал на протяжении пяти лет, однако свидание так и не состоялось.
Взаимность пришла, когда Березовский уже учился в вузе. В Нину Короткову студент влюбился с первого взгляда. «Вообще, всю жизнь, кроме одного раза, влюблялся с первого взгляда, — пояснял Борис Абрамович. — Знаете, что меня поражает в ней? Я не помню ни одного случая, когда бы она кого-то обманула. Никого и никогда. Для меня она идеальный человек. Более порядочного трудно встретить. Нина была очень похожа на Наташу, которая для меня всегда оставалась эталоном женской красоты. И вообще, образ Наташи прошел через всю мою жизнь».
В 22 Березовский женился на Нине, через три года у пары родилась дочка Елизавета, ныне — известная художница, а в 1973-м на свет появилась Екатерина. О том, почему спустя 20 лет брак рухнул, Борис Абрамович говорил прямо: потому что влюбился в Галину Бешарову.
«Я очень переживал наше расставание. Я ведь думал, что всю жизнь с Ниной проживу, как мои папа с мамой, что она будет единственной женщиной, но все вышло по-другому. Расставание было болезненным. Но мы сохранили очень теплые дружеские отношения. И я до сих пор поддерживаю с Ниной связь. Она не ушла из моей жизни», — подчеркивал олигарх в 2011-м.
Рождение сына Артема и дочки Анастасии второй брак предпринимателя не укрепило: примерно через пять лет Галина уехала с детьми в Англию, расставшись с мужем, который по привычной схеме нашел новую возлюбленную — Елену Горбунову. С оформлением развода супруги тянули аж до 2011-го, и все это время ряд СМИ называли Березовского двоеженцем.
Поговаривали, что именно Галина разглядела в «умных глазах» Березовского потенциал, поняла, что тот далеко пойдет, и посоветовала сосредоточиться на бизнесе. Многие считали, что поэтому Бешарова имела право претендовать на солидные отступные при разводе. В прессе говорили о цифрах от 165 до 220 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно соответственно 17 и 23 миллиардам рублей. Сам Березовский точной суммы не оглашал, но уверял, что дал бы деньги и без судов, так как это обеспечит его детей.
Опасные связи
Несмотря на любвеобильность, правила поведения у Березовского были четкие: мол, если уж женился на девушке, то неси за нее ответственность до конца, не дели супруг на бывших и нынешних. А вот в способах покорения дам принципы олигарха оказались гибкими — однажды он увел избранницу у товарища Михаила Шатрова. «Они лишь несколько месяцев были женаты, — оправдывался бизнесмен. — Очень переживал. Но я был искренен, точно знал: она — моя судьба, я хочу быть с ней, жить с ней. И я взял ее в жены».
Речь шла о Елене Горбуновой, подарившей предпринимателю дочь Арину и сына Глеба. Правда, похода в загс так и не состоялось, поэтому всюду Елена фигурирует как неофициальная супруга Березовского. Этот факт не помешал Горбуновой подать на олигарха в суд в начале 2013-го, потребовав от него кругленькую сумму и два объекта недвижимости во Франции. А ведь шатенка перебралась с предпринимателем в Англию, когда его объявили в федеральный розыск по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег...
Поговаривали, что охлаждение в отношениях наступило после того, как финансовое положение олигарха ухудшилось: Борис Березовский проиграл суд с Абрамовичем и изрядно потратился на развод с Галиной Бешаровой. А может, Елену оскорбили новые любовные похождения бизнесмена? На заре нулевых писали о запретной связи Березовского с несовершеннолетней девушкой по имени Марианна. Бытовало мнение, что пассия родила от политика ребенка.
Последней любовью предпринимателя называют модель Дарью Коновалову. На момент романа ей было 21, а Борису Абрамовичу — 63. Девушка не слишком интересовалась биографией Березовского, зная лишь, что он опальный олигарх, который увез свои миллиарды в предоставившую ему убежище Англию. Впрочем, Коноваловой деньги бизнесмена помогали жить роскошно и весело.
По словам Дарьи, Березовский дважды делал ей предложение и даже подарил баснословно дорогое кольцо. И это несмотря на тот факт, что предпринимателю тогда еще предстояло развестись с Галиной и разрешить ситуацию с Еленой… В любом случае, свадьбы не было: Коновалова вела двойную жизнь, и узнав о предательстве, Борис Абрамович выбросил заветное украшение в море.
Есть и другая версия расставания: Даша пережила выкидыш и внематочную беременность, после чего в ней что-то надломилось, словно она подсознательно не хотела ни близости, ни детей от Березовского. Тем не менее после разрыва бывшие любовники периодически созванивались, и в последний раз Коновалова беседовала с предпринимателем незадолго до Нового 2013 года.
Но действительно ли Дарья была самой последней возлюбленной олигарха? СМИ писали также о 23-летней Екатерине Сабировой, отдыхавшей с бизнесменом за полгода до его смерти. В интервью девушка заявляла, что жила с Березовским и видела его отчаяние из-за суда с Абрамовичем. Борис надеялся получить от оппонента компенсацию за невыгодные сделки в размере пяти миллиардов рублей, и проигрыш процесса погрузил его в депрессию.
Загадка смерти
Несмотря на упадническое настроение после череды судов, по словам Сабировой, Березовский не был похож на человека, готового сдаться. Олигарх планировал совместный отдых с Катей на Мертвом море, по телефону они обсуждали детали. Однако 23 марта 2013-го бездыханное тело бизнесмена было найдено в ванной комнате дома в Аскоте, и многие заговорили о возможном самоубийстве.
Следов борьбы не обнаружилось, однако один западный таблоид писал о том, что у политика было сломано ребро. Полиция заявила, что не исключает причастности к смерти олигарха третьих лиц. В общем-то люди до сих пор спорят, убийство, суицид или несчастный случай оборвали жизнь Березовского. «Я потерял смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать», — растерянно говорил бизнесмен в своем последнем интервью.
Накануне дня смерти предприниматель обмолвился, как скучает по России, и что больше всего на свете мечтает вернуться домой. Также он говорил, что хотел бы вновь заниматься наукой, ведь до уголовного преследования был членом РАН. Всему этому не суждено было сбыться.
Новые обвинения
Казалось бы, человек умер, а значит, мы подошли к финалу истории. Но не тут-то было, ведь и спустя много лет общественность не только вспоминала о преступлениях, за которые судили Березовского, но и обвиняла его в новых грехах. Так, в прошлом году подруга Наоми Кэмпбелл Кира Дихтяр заявила, что олигарх надругался над ней.
В тот момент Кире было всего 15, ну а сейчас ей — 33. Девушка много лет молчала о случившемся, а сейчас заговорила в свете подготовки законопроекта о повышении легального возраста согласия половой жизни. Кроме того, Дихтяр хотела предупредить юных моделей о возможных опасностях данной сферы деятельности: брюнетке пообещали фотосессию в Лондоне, а в итоге увезли в квартиру Березовского.
«Я очень громко кричала. Была девственницей, а его это только возбудило. Он сказал: «Ничего себе, как мне повезло!» Это произошло 17 декабря, никогда не забуду эту дату… Потом он выбросил меня на снег, я даже не знала, как добраться до дома», — поделилась подруга Наоми Кэмпбелл в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1».
Кира боялась рассказывать об изнасиловании даже родителям, ведь опасалась, что влиятельный олигарх убьет близких. Когда в студии наконец прозвучали обвинения в адрес Березовского, многие решили, что Дихтяр все придумала. Однако проверка на детекторе лжи свидетельствовала, что женщина говорит правду. Родственники бизнесмена не прокомментировали заявление брюнетки. Она заключила: им попросту известно, что из себя представлял Борис Березовский.