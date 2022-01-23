КОШМАР! ⟩ Женщина на глазах у детей и мужа погибла во время крещенских купаний

Крещенские купания в Гатчине Ленинградской области 19 января закончились гибелью женщины. Видеозапись очевидцев опубликовала Baza . 40-летняя женщина на глазах у детей и мужа ушла под лед.

На видеокадрах видно, как семья решила окунуться в необорудованную прорубь-купель на реке Оредеж после купаний в бане. Женщина подошла к проруби, перекрестилась и прыгнула вниз. Ее мгновенно затянуло под лед течением и она уже не выплыла.

Это сразу заметил мужчина, который стоял рядом с прорубью в одежде. На его крики прибежал муж женщины, он попытался нырнуть за женщиной, но ее уже не было в этом месте под водой.