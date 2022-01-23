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КОШМАР! ⟩ Женщина на глазах у детей и мужа погибла во время крещенских купаний

В Ленинградской области во время крещенских купаний погибла женщина. Она прыгнула в прорубь, и ее унесло подводное течение ФОТО: скриншот с youtube.com

На видеокадрах видно, как семья решила окунуться в необорудованную прорубь-купель на реке Оредеж в Ленинградйсокй области после купаний в бане. Женщина подошла к проруби, перекрестилась и прыгнула вниз, пишет golbis.com.

Крещенские купания в Гатчине Ленинградской области 19 января закончились гибелью женщины. Видеозапись очевидцев опубликовала Baza. 40-летняя женщина на глазах у детей и мужа ушла под лед.

На видеокадрах видно, как семья решила окунуться в необорудованную прорубь-купель на реке Оредеж после купаний в бане. Женщина подошла к проруби, перекрестилась и прыгнула вниз. Ее мгновенно затянуло под лед течением и она уже не выплыла.

Это сразу заметил мужчина, который стоял рядом с прорубью в одежде. На его крики прибежал муж женщины, он попытался нырнуть за женщиной, но ее уже не было в этом месте под водой.

После того, как стало ясно, что женщина уже не вынырнет, послышались детские крики и плач. Мама погибла на глазах у детей. Тело женщины до сих пор не обнаружено.

 
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