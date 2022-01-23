Гороскоп на 23 января для всех знаков Зодиака

Овен

В начале дня вероятны конфликты и неприятности во многих семьях Овнов. Дети же дадут взрослым 100 очков вперед. Если ваш супруг раздражен - станьте его отдушиной, позвольте ему поплакать у вас на плече. Может быть, вам стоит чему-нибудь поучиться у детей.

Телец

Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой. Несомненную пользу принесут диеты. Только не прибегайте к экспресс-методам под девизом: «минус десять килограммов за неделю!» Такие эксперименты закончатся плачевно. Выбирайте сбалансированную длительную диету: и фигура придет в порядок, и все системы организма удастся подстегнуть.

Близнецы

Интересное знакомство возможно в компании друзей или в дороге. Роман будет развиваться стремительно, но, скорее всего, быстро сойдет на нет. Сегодня вы оба готовы дарить друг другу нежность и ласку, а завтра будете страдать от обиды и разочарования. Не давайте волю эмоциям.

Рак

Не исключено, что сегодня друзья и родственники, как никогда, будут нуждаться в вашей поддержке и помощи - и моральной, и физической, и материальной. Обратите внимание на состояние дел близких людей, на течение их жизни, чтобы заранее предотвратить возможные проблемы.

Лев

В этот день дом, родители, домочадцы будут в центре внимания Льва. Дети могут нагрузить вас своими финансовыми проблемами. Кстати, супруг давно ждет вашего внимания. От него во многом будет зависеть ваше поведение и времяпрепровождение.

Дева

Свою жизнеутверждающую модель поведения Девы будут готовы распространить на все свое окружение, и в первую очередь на домочадцев. Прекрасно, если дети вместе с вами будут заниматься физзарядкой или разделят путешествие, турпоход, ваши спортивные пристрастия.

Весы

Нехватка ярких впечатлений и переживаний может подтолкнуть вас к экстравагантным поступкам. Выходной день многие проведут вне дома, в необычной обстановке. В этот день может произойти романтическая встреча. Не бойтесь рисковать, благодаря эффекту неожиданности вам будет легче добиться своего.

Скорпион

Сегодня вы вряд ли услышите от своего избранника то, что давно ждете. Вы можете потерять инициативу во всем. Сегодня не стоит вызывать «вторую половину» на откровенный разговор. Если подстраиваться под желания партнера, не перечить ему, вы оба будете вполне довольны друг другом.

Стрелец

Не исключено, что ваши чувства к любимому вспыхнут вновь, этому будет способствовать необычное событие или приключение, которое вы переживете вместе. Возможно начало нового увлекательного романа. Имейте в виду, что вашему партнеру может понадобиться как моральная, так и материальная поддержка.

Козерог

Этот день располагает к активному отдыху, шумным и веселым семейным мероприятиям, соревнованиям. Трудно отыскать человека с более тонким чувством юмора. Если среди ваших знакомых кто-то заразительно смеется или мастерски рассказывает какую-нибудь историю, то он, несомненно, Козероги. Его шутки никогда не бывают плоскими или, напротив, заумными. Не пытайтесь как-то избежать участия в семейном празднике. Эта деятельность доставит колоссальное удовлетворение. Ведь вы так цените семью, так преданны в дружбе!

Водолей

Это будет напряженный день в личных отношениях. Вероятны неприятности материального характера. Кроме того, с вами могут сблизиться люди, ни в грош не ставящие этику взаимоотношений. В личной жизни чаще проявляйте гибкость и готовность пойти на компромисс. Тогда отношения станут складываться наиболее гармонично.

Рыбы