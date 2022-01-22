Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака

Овен

Многие Овны сегодня будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах. Успех положительно скажется на вашем самочувствии.

Телец

Положение планет вызывает неуравновешенность, напряженность в отношениях, зависть, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем. Не уступайте соблазну устранить препятствие на своем пути силой. Все, что вызывает в вашей душе зависть, свидетельствует о вашей слабости. Нужно избавиться от негатива.

Близнецы

Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение. Такие люди могут быть подозрительными, болезненными, испытывать острое ощущение одиночества. В тяжелых случаях потребуется помощь врача-психиатра.

Рак

Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.

Лев

Это время обретения истины, осознания самого себя как уникальной личности. Вам необходимо уединиться, сосредоточиться, не ввязываться ни в какие авантюры. Иначе вас тут же собьют с пути истинного.

Дева

Сегодня вы можете «ходить по краю пропасти» - Девы окажутся зависимы от непорядочных людей, толкающих их на противоправные действия. Возрастет опасность травм, в частности переломов ног, которые являются наиболее уязвимой частью вашего тела. Вам придется сделать решающий шаг, который определит ваше положение в будущем.

Весы

Несмотря на то, что вы со своим партнером — внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга, могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, но, тем не менее, вам следует попытаться.

Скорпион

Дети-Скорпионы могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости ребенка. Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком. Потребуется некоторое время, чтобы это произошло.

Стрелец

День символизирует власть и ответственность. Стрельцы-руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых. Многим придется принимать активное участие в судьбах людей из своего окружения. Постарайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы не разочаровать людей, которые ждут от вас реальных результатов.

Козерог

У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.

Водолей

Этот день проявляет врожденную склонность Водолеев к компромиссам, дипломатичности, изысканности. Неудивительно, что многие будут замечать на себе взгляды окружающих, почувствуют поддержку коллег и получат одобрение начальства. Принимайте дары и предложения судьбы — не ошибетесь!

Рыбы