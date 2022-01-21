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ФОТО ⟩ Сильвия Ильвес взбудоражила подписчиков горячим снимком в кружевном боди

Сильвия Ильвес ФОТО: Taavi Luhamaa

Скандально известная эстонская виолончелистка и мать четверых детей Сильвия Ильвес не перестает будоражить общественность откровенными снимками.

В своем Instagram-аккаунте Сильвия опубликовала серию фотографий, на которых она предстает в кружевном боди и надетым поверх бустье.

«Wow! У меня 6000 фанов! Невероятно! Как же я рада, что смогла вдохновить музыкантов, любителей развлечений и культуры, молодых мам и особенно женщин! Кем бы вы ни были – кассиром, секретарем, дизайнером, менеджером по персоналу или домохозяйкой – постарайтесь устроить свою жизнь так, чтобы раз в неделю уделять время себе! Ты заслужила это, женщина! Ярких выходных!» – написала в посте виолончелистка.

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