ФОТО ⟩ Сильвия Ильвес взбудоражила подписчиков горячим снимком в кружевном боди

«Wow! У меня 6000 фанов! Невероятно! Как же я рада, что смогла вдохновить музыкантов, любителей развлечений и культуры, молодых мам и особенно женщин! Кем бы вы ни были – кассиром, секретарем, дизайнером, менеджером по персоналу или домохозяйкой – постарайтесь устроить свою жизнь так, чтобы раз в неделю уделять время себе! Ты заслужила это, женщина! Ярких выходных!» – написала в посте виолончелистка.