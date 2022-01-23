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ФОТО ⟩ На стильное открытие ресторана Olybet Bar & Grill пришли известные гости и устроили игры на снегу

На этой недел состоялось открытие самого нового ресторана в Старом городе - Olybet Bar & Grill, которое привлекло множество стильных и ярких звёзд. За диджейским пультом была звезда финского реалити-шоу Суви Питкянен.

На мероприятии спортсмены, знаменитости и спортивные журналисты на заснеженных улицах играли в народный мяч. Среди участников были чемпион Эстонии по десятиборью 2020 года и олимпийская надежда 2024 года Ристо Лиллеметс и светская львица Ану Саагим.

По словам менеджера по маркетингу Olympic Entertainment Group Михкеля Мыттуса, в новом ресторане гостей ждут мясные и рыбные блюда на угольном гриле, а также команда барменов высшего класса, которая прошла обучение под руководством молодой чемпионки Эстонии по приготовлению коктейлей Кристин Ууэн. Любителей пива ждут более 20 сортов этого хмельного напитика. В ресторане можно будет наслаждаться прямыми трансляциями игр Лиги чемпионов, Евролиги, НХЛ, НБА и других крупных спортивных соревновниай мирового уровня.

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