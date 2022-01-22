ФОТО ⟩ Разгневанный житель Кристийне: почему парковки чище тротуара?

«Это тот момент, когда на парковках чище, чем на тротуаре, — иронизирует мужчина. - Спасибо, Яанус Рийбе (старейшина района Кристийне – прим. ред.) за то, что продвигаете активный образ жизни и зеленую среду обитания (не говоря уже о сердечно-сосудистых заболеваниях и загрязненном воздухе)!»

Житель Кристийне считает, что если такое «неудобство» когда-нибудь возникнет на проезжей части, то телефон Яануса Рийбе, вероятно, будет раскален докрасна, а дорога будет расчищена в течение часа. «К сожалению, для старейшины района пешеход (или вообще кто-то, кроме водителя) — это гражданин второго сорта, чьи интересы представлять нет смысла».

Публикация собрала многочисленное число репостов и лайков, пишет Elu24.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе: за состояние тротуара отвечает квартирное товарищество или домовладелец

Elu24 также обратился за комментарием к старейшине района Кристийне, который прокомментировал фото. «Город заботится о проезжей части и около 20% тротуарах и дорог с легким движением, 80% тротуаров обслуживаются квартирными товариществами или собственниками домов», — говорит он. По словам Рийбе, квартирные товарищества и собственники недвижимости должны обеспечить безопасное и надежное движение на тротуаре перед своим домом и не допускать несчастных случаев с пешеходами.