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ФОТО ⟩ Разгневанный житель Кристийне: почему парковки чище тротуара?
Добавлен комментарий старейшины

Проезжая часть на улице Спорди чище, чем тротуар. ФОТО: Erakogu

«Стоило мне сойти с заснеженного тротуара на проезжую часть, как водители начали нервно махать руками и сигналить», — говорит житель района Кристийне, опубликовавший в четверг вечером в группе Kristiine на Facebook фотографию тротуара, занесенного снегом.

«Это тот момент, когда на парковках чище, чем на тротуаре, — иронизирует мужчина. - Спасибо, Яанус Рийбе (старейшина района Кристийне –  прим. ред.) за то, что продвигаете активный образ жизни и зеленую среду обитания (не говоря уже о сердечно-сосудистых заболеваниях и загрязненном воздухе)!» 

Житель Кристийне считает, что если такое «неудобство» когда-нибудь возникнет на проезжей части, то телефон Яануса Рийбе, вероятно, будет раскален докрасна, а дорога будет расчищена в течение часа. «К сожалению, для старейшины района пешеход (или вообще кто-то, кроме водителя) — это гражданин второго сорта, чьи интересы представлять нет смысла».

Публикация собрала многочисленное число репостов и лайков, пишет Elu24.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе: за состояние тротуара отвечает квартирное товарищество или домовладелец

Elu24 также обратился за комментарием к старейшине района Кристийне, который прокомментировал фото. «Город заботится о проезжей части и около 20% тротуарах и дорог с легким движением, 80% тротуаров обслуживаются квартирными товариществами или собственниками домов», — говорит он. По словам Рийбе, квартирные товарищества и собственники недвижимости должны обеспечить безопасное и надежное движение на тротуаре перед своим домом и не допускать несчастных случаев с пешеходами.

«То же самое относится и к тротуарам на улице Спорди. Если хотя бы на одной стороне улицы тротуар находится в хорошем состоянии, то, к сожалению, частота и качество обслуживания на другой стороне может отличаться», — признает он и добавляет, что попросил своего партнера по контракту расчистить те участки тротуара, которые в настоящее время под снегом.

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