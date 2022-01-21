Известно имя новой солистки группы Artik & Asti

«Созидать и создавать прекрасное — твое призвание и твоя сила! Ты всегда был и будешь самым добрым и талантливым человеком. Прекрасный союз с Севиль и все лучшее впереди», — подчеркнула коллега музыканта, артистка Это Любовь, по лейблу Self Made Music.

Сама Велиева поблагодарила публику неравнодушных за поддержку и добрые слова в свой адрес.

Что касается Артика, то он, по своему признанию, не держит зла на Анну Дзюбу, с которой, по всей видимости, не собирался расставаться. «Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что. Как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае расцениваю успех Ани как и свой успех: значит, я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет», — подчеркнул 36-летний артист в личном блоге.

Также музыкант отметил, что Севиль вселила в него надежду на успех группы в обновленном составе. «Я понимал, как сложно найти человека с голосом, который бы мне понравился. Если честно, думал, что группе конец, потому что даже при самом оптимистичном прогнозе я оценивал сроки на поиск вокала в 4-6 месяцев плюс потом подготовка человека еще минимум два месяца, в итоге 6-8 месяцев молчания группы отправили бы ее в забвение. Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль с исполнением нашей песни «Чувства»!