ВИДЕО ⟩ Рычащий Джигурда и Бледанс в платье школьницы. Звезды на дне рождения Анастасии Волочковой

«Сегодня, в день моего рождения, я хочу поблагодарить всех, кто знает меня лично, тех, кому небезразлична моя судьба. Моя благодарность всем моим зрителям, участвующим в моих спектаклях детям, всем, кто одаривает меня моими любимыми цветами, тем, кто помогал и помогает в трудную минуту», — поделилась эмоциями Волочкова.

Разумеется, в важный день рядом со звездой находился ее избранник Сергей. Влюбленные познакомились в конце прошлого года на программе «Давай поженимся!» Первого канала. Они сразу же поняли, что созданы друг для друга, после чего укатили в романтическое путешествие. Сейчас Анастасия буквально светится от счастья рядом с бойфрендом.

Возлюбленный сопровождал Волочкову и на праздничном ужине, который виновница торжества закатила в одном из московских ресторанов. Весь вечер Анастасия с удовольствием общалась с гостями и журналистами, приглашенными на торжество. Она не забыла рассказать и про недавний дебош в самолете. Тогда на балерину составили административный протокол за отказ носить маску. Сама же блондинка уверена, что сотрудники авиакомпании специально устроили скандал, чтобы попиариться на ее имени. Теперь она намерена судиться с ними.

На празднике в честь Волочковой не обошлось и без музыкальных сюрпризов. Балерина исполнила несколько своих композиций, а также еще раз поблагодарила друзей, пришедших на праздник. Важное мероприятие посетили Катя Лель, Эвелина Бледанс и Никита Джигурда. Последний был как всегда эмоционален, буквально засыпав Волочкову комплиментами. Поклонники давно уверены, что между артистами есть симпатия, но они не спешат переводить отношения в романтическое русло.