У Александра Абдулова нашелся еще один внебрачный сын

Расследование инициировала бывшая гражданская жена Абдулова — Виктория Лановская (с ней он расстался до того как встретить Юлию — прим. «СтарХита»). Она сохранила хорошие отношения со всей родней Александра Гаврииловича. И как-то, навещая вдову его старшего брата Альбину, Виктория получила в дар белоснежный пиджак, в котором звезда снимался в фильме «Гений».

Когда Лановская приехала в Москву, то решила сдать вещь в химчистку, предварительно осмотрев карманы. Там-то и обнаружилась фотография маленького мальчика со странной подписью: «Саша, это твой сын. Оля». Кто это и почему снимок лежал в пиджаке Александра Гавриловича, никто не знал.

Виктория обратилась в СМИ, журналисты кинули клич, попросив выйти на связь всех тех, кто может знать что-либо об этом мальчишке. Среди сотен сообщений появилось одно, которое заинтересовало корреспондентов. Его написал некий Александр Коваль.

Александр Коваль говорит, что является сыном знаменитого актера

Он рассказал, что родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорске. Его мать зовут Ольга, а отца он никогда не видел. Ребенком Саша пытался поговорить с мамой и разузнать подробности о родителе, но та отказывалась что-либо сообщать. Женщина замуж так и не вышла. «Жили мы с мамой неплохо, хотя, конечно, ей непросто было одной меня тянуть. В какой-то момент пришлось уйти из профессии и работать простым продавцом», — рассказывает Александр.

Коваль говорит, что к 30 годам построил успешный бизнес, но неожиданно его потянуло в актерство. С детства он любил пародировать, ставить сценки. В итоге мужчина переехал в Москву и пробует себя в качестве актера, правда, пока лишь эпизодника.

«Я так и спросил маму, мол, правда, что мой отец Абдулов? Она долго молчала, а потом все-таки рассказала, что да», — сказал Александр.

Поклонники гадают, есть ли сходство между Абдуловым и его предполагаемым сыном

Роман с актером у Ольги Коваль случился в 1986 году на Украине. Тогда молодую швею пригласили работать в Одесскую киностудию, которая снимала фильм «Десять негритят» с яркими звездами советского кино, в том числе и Александром Абдуловым. «Про сам роман мама рассказывать не захотела. Знаю только, что продлилось это недолго. Потом мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто — через девять месяцев родился я», — сказал Александр.

Женщина не скрывала, что беременна, но выйти на связь с актером ей не удавалось: он не отвечал на письма, а мобильного телефона тогда не было. Лишь в 1988 году Коваль отправила ему фотографию сына, которая, как оказалось, дошла до него.

«Мама до сих пор в шоке от того, что отец сохранил мое фото. Она была уверена, что тот просто выбросил его в помойное ведро. Уверен, что она его любила, хотя не признается в этом мне никогда, такой уж характер», — рассуждает Александр.

Александр Коваль бросил успешный бизнес и подался в актеры