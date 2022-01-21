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У Александра Абдулова нашелся еще один внебрачный сын

Александр Абдулов ФОТО: Tushin Anton

Забытая детская фотография в кармане пиджака Александра Абдулова стала поводом для целого расследования, благодаря которому нашелся сын знаменитости. Александр Коваль утверждает — он наследник актера, пишет «Стархит».

Расследование инициировала бывшая гражданская жена Абдулова — Виктория Лановская (с ней он расстался до того как встретить Юлию — прим. «СтарХита»). Она сохранила хорошие отношения со всей родней Александра Гаврииловича. И как-то, навещая вдову его старшего брата Альбину, Виктория получила в дар белоснежный пиджак, в котором звезда снимался в фильме «Гений».

Когда Лановская приехала в Москву, то решила сдать вещь в химчистку, предварительно осмотрев карманы. Там-то и обнаружилась фотография маленького мальчика со странной подписью: «Саша, это твой сын. Оля». Кто это и почему снимок лежал в пиджаке Александра Гавриловича, никто не знал.

Виктория обратилась в СМИ, журналисты кинули клич, попросив выйти на связь всех тех, кто может знать что-либо об этом мальчишке. Среди сотен сообщений появилось одно, которое заинтересовало корреспондентов. Его написал некий Александр Коваль.

Александр Коваль говорит, что является сыном знаменитого актера
Александр Коваль говорит, что является сыном знаменитого актера

Он рассказал, что родился в Казахстане в городе Усть-Каменогорске. Его мать зовут Ольга, а отца он никогда не видел. Ребенком Саша пытался поговорить с мамой и разузнать подробности о родителе, но та отказывалась что-либо сообщать. Женщина замуж так и не вышла. «Жили мы с мамой неплохо, хотя, конечно, ей непросто было одной меня тянуть. В какой-то момент пришлось уйти из профессии и работать простым продавцом», — рассказывает Александр.

Коваль говорит, что к 30 годам построил успешный бизнес, но неожиданно его потянуло в актерство. С детства он любил пародировать, ставить сценки. В итоге мужчина переехал в Москву и пробует себя в качестве актера, правда, пока лишь эпизодника.

«Я так и спросил маму, мол, правда, что мой отец Абдулов? Она долго молчала, а потом все-таки рассказала, что да», — сказал Александр.
Поклонники гадают, есть ли сходство между Абдуловым и его предполагаемым сыном
Поклонники гадают, есть ли сходство между Абдуловым и его предполагаемым сыном

Роман с актером у Ольги Коваль случился в 1986 году на Украине. Тогда молодую швею пригласили работать в Одесскую киностудию, которая снимала фильм «Десять негритят» с яркими звездами советского кино, в том числе и Александром Абдуловым. «Про сам роман мама рассказывать не захотела. Знаю только, что продлилось это недолго. Потом мама вернулась в Казахстан. А дальше все просто — через девять месяцев родился я», — сказал Александр.

Женщина не скрывала, что беременна, но выйти на связь с актером ей не удавалось: он не отвечал на письма, а мобильного телефона тогда не было. Лишь в 1988 году Коваль отправила ему фотографию сына, которая, как оказалось, дошла до него.

«Мама до сих пор в шоке от того, что отец сохранил мое фото. Она была уверена, что тот просто выбросил его в помойное ведро. Уверен, что она его любила, хотя не признается в этом мне никогда, такой уж характер», — рассуждает Александр.

Александр Коваль бросил успешный бизнес и подался в актеры
Александр Коваль бросил успешный бизнес и подался в актеры

Александр Коваль готов сдать ДНК-тест, но для этого нужно связаться с родными актера, а пока сделать это проблематично. «Я сдал бы анализ просто для себя. Хочется быть уверенным в родстве. Кроме этой уверенности, мне ничего не нужно: ни деньги, ни наследство. Я хорошо зарабатываю, уж поверьте, ни в чем не нуждаюсь. Жалею сейчас только об одном, что отец рано ушел, что я так и не смог ни разу его обнять», — сказал предполагаемый сын Абдулова.

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