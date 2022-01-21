Умер культовый рок-певец Meat Loaf, исполнявший рок-балладу I’d Do Anything for Love

Музыкант умер на 75-м году жизни у себя дома в окружении семьи. Причина смерти не разглашается.

Урожденный Марвин Ли Эдей появился на свет 27 сентября 1947 года в Далласе, США. После долгих лет творческих поисков в 1977-м он издал альбом Bat Out of Hell, который стал одним из самых продаваемых музыкальных релизов в истории США. Всего Meat Loaf продал более 100 миллионов пластинок по всему миру.