ФОТО ⟩ Именно в таком великолепном платье королева эстонского спорта наслаждается зимой во Флориде

По данным Climatestotravel.com, штат Флорида является самым мягким в США: средняя температура в январе составляет 20 градусов по Цельсию. Таким образом, эстонскую зиму трудно сравнивать с зимой во Флориде, где теплая одежда совершенно бесполезна.

Поэтому неудивительно, что Грете Гриффин, проживающая со своей семьей во Флориде, даже зимой может выбрать в своем гардеробе что-то яркое и легкое. Это именно то, что недавно сделала Грете, когда надела яркое платье, заставившее ее ослепительно сиять.