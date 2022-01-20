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ФОТО ⟩ Именно в таком великолепном платье королева эстонского спорта наслаждается зимой во Флориде

Эстонская спортсменка Грете Гриффин живет со своей семьей во Флориде, где зима очень сильно отличается от эстонской. Таким образом, эстонка может наслаждаться зимой в особенно яркой и привлекательной летней одежде.

По данным Climatestotravel.com, штат Флорида является самым мягким в США: средняя температура в январе составляет 20 градусов по Цельсию. Таким образом, эстонскую зиму трудно сравнивать с зимой во Флориде, где теплая одежда совершенно бесполезна.

Поэтому неудивительно, что Грете Гриффин, проживающая со своей семьей во Флориде, даже зимой может выбрать в своем гардеробе что-то яркое и легкое. Это именно то, что недавно сделала Грете, когда надела яркое платье, заставившее ее ослепительно сиять.

«Зима во Флориде», — написала Грете под фото. В комментариях отметились и другие фанаты флоридской зимы. «Зима во Флориде самая лучшая!» — сказала одна эстонка, и Грете согласилась: «Лучшаяяяя!»

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