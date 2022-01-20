Анна Седокова призналась, кем работала в стрип-клубе

Ранее звезда не раз говорила о трудном детстве и конфликтах с матерью. Она отмечала, что ей рано пришлось уйти из дома. Анна подчеркнула, что сама стала зарабатывать с 15 лет.

Оказывается, в 16 лет Седокова работала ведущей в стриптиз-клубе. Темными ночами ее провожал до дверей мэр города, потому что подъезд был без освещения. В 20 лет Анна поехала в гастрольный тур по Японии, а в 21 родила дочь.

Сейчас Седоковой 39 лет и она не только успешная певица, но и бизнес-леди. В 2022 году бренду LA Story исполнилось 10 лет.

"Я выступала почти перед всеми президентами стран, в которых знают русский. Самый грозный президент аплодировал и танцевал под "Холодное сердце", - подчеркнула звезда, правда, имя не назвала.

В завершение знаменитость заинтриговала подписчиков и заверила, что еще о многом не рассказала.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

ФОТО: instagram.com/annasedokova