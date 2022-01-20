Павел Глоба предрек перемены трем знакам Зодиака в феврале

Рак

Для людей, которые родились под этим знаком, февраль окажется удачным периодом для изменения и налаживания личной жизни. Одинокие Раки смогут найти свою любовь, а парам удастся достичь полного взаимопонимания.

Весы

В жизни людей, которые появились на свет под этим созвездием, произойдут кардинальные перемены. Весам останется лишь направить их в нужное русло. Представителям знака необходимо тщательно обдумать, что для них важнее – наладить личную жизнь или сосредоточиться на работе.

Скорпион