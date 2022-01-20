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Павел Глоба предрек перемены трем знакам Зодиака в феврале

Павел Глоба ФОТО: скриншот видео с YouTube

Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждут перемены в феврале, пишет Kleo.

Рак

Для людей, которые родились под этим знаком, февраль окажется удачным периодом для изменения и налаживания личной жизни. Одинокие Раки смогут найти свою любовь, а парам удастся достичь полного взаимопонимания.

Весы

В жизни людей, которые появились на свет под этим созвездием, произойдут кардинальные перемены. Весам останется лишь направить их в нужное русло. Представителям знака необходимо тщательно обдумать, что для них важнее – наладить личную жизнь или сосредоточиться на работе.

Скорпион

В третий месяц зимы Скорпионам следует ждать перемен в личной жизни. Как одиночкам, так и семейным парам удастся достигнуть желаемого, если они смогут настроиться на романтический лад.

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