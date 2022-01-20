Павел Глоба предрек перемены трем знакам Зодиака в феврале
Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждут перемены в феврале, пишет Kleo.
Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждут перемены в феврале, пишет Kleo.
Рак
Весы
В жизни людей, которые появились на свет под этим созвездием, произойдут кардинальные перемены. Весам останется лишь направить их в нужное русло. Представителям знака необходимо тщательно обдумать, что для них важнее – наладить личную жизнь или сосредоточиться на работе.
Скорпион
В третий месяц зимы Скорпионам следует ждать перемен в личной жизни. Как одиночкам, так и семейным парам удастся достигнуть желаемого, если они смогут настроиться на романтический лад.