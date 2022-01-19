СКАНДАЛ! ⟩ Анастасия Волочкова устроила дебош на борту самолета

Анастасия Волочкова провела несколько недель на Мальдивских островах. Там она отдыхала с возлюбленным Сергеем, наслаждаясь солнцем и морем. И вот 18 января отпуск подошел к концу. Казалось бы, что могло произойти?

В Сети появилось видео, на котором заметно, как Анастасия скандалит с сотрудниками авиакомпании. Как объяснили очевидцы, звезда не захотела носить маску во время перелета.

«Ненавижу хайп на пустом месте. Да, меня тоже бесят маски, но я не конфликтую на эту тему шесть часов подряд во время полета. Цирк продолжался долго. Мы даже переживали, что самолет посадят в каком-нибудь другом городе», — рассказала одна из очевидиц.

Сначала бортпроводники пытались успокоить Анастасию, но она продолжала кричать, снимая все происходящее на телефон. В итоге в Москве Волочкову ждал наряд полиции. Сотрудники правопорядка зафиксировали факт нарушения. Теперь балерине наверняка будет грозить штраф.

Несколько часов влюбленные провели в полиции, но это, похоже, не испортило их настроения. Более того, Анастасия Волочкова пригласила сотрудников правоохранительных органов на свои спектакли. «Мы все это перетерпим, — отметила блондинка. — У меня скоро день рождения, репетиции, у Сережи — работа. Но я это так не оставлю и подам в суд на человека, который нас провоцировал. Потому что был нанесен ущерб моей репутации, было потрачено мое время, и это, в конце концов, клевета! Нас задержали за то, что я уступила место ребенку, общалась с детьми и сняла маску, чтобы попить кофе».

Анастасия уверяет, что вела себя прилично и старалась не вестись на провокации в ее сторону. За Волочкову заступился жених Сергей.

«Мы с Настей сидели, к ней подходили дети пообщаться, сфотографироваться. Настя дарила им какие-то подарки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы выпить кофе. Потом пришел стюарт и две девушки с камерами. Они начали снимать Настю без маски. Я спросил стюарта, сможет ли он пить кофе без маски. Я ему подал чашку, потом тоже взял камеру. Видно было, что этот молодой человек провоцировал нас на конфликт. Я грубо сказал ему об этом. Рядом сидящие дети испугались, один мальчик даже заплакал и убежал», — поделился избранник 45-летней балерины.