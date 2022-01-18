Вт, 18.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

СМОТРИМ ВСЕ! ⟩ Лучшие среди достойных: в Таллинне прошла престижная церемония награждения Top Brands And Persons

15 января 2022 года в таллиннском Доме учителя прошла ежегодная IV европейская церемония награждения лучших русскоязычных специалистов в 15 сегментах бизнеса, живущих в разных странах мира.

К сожалению, в этом году лауреаты и эксперты из таких стран, как Россия, Казахстан, Финляндия, Германия и Кипр приехать не смогли. Мероприятие носило закрытый характер - гости приходили только по пригласительным.

Среди лауреатов и гостей из Эстонии были и знаменитые личности, например, в номинации «Персона года» награждали Кирилла Кяро, а специальным гостем мероприятия стал актер Русского театра Илья Нартов.

ФОТО: Максим Тооме

Показ коллекции эстонского дизайнера Елены Хейнсаар произвел впечатление на всех гостей, а неизменный ведущий Denis Karabljoff весь вечер поддерживал праздничное и танцевальное настроение.

Победителей в этом году выбирали путем всенародного голосования, которое проходило на официальном сайте Премии European Awards Top Brands & Persons The Best в октябре 2021 года. Спорные моменты помогали решать эксперты, которые были удостоены памятных дипломов. 

Уже в ноябре 2022 года пройдет юбилейная церемония награждения European Awards Top Brands & Persons The Best.

 

НАВЕРХ
Back