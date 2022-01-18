ФОТО ⟩ Красная звезда в центре Выру вызвала болезненную реакцию у местного жителя

Читатель Elu24 пишет: «Коммунисты взяли власть в Выру! Как такое оформление может быть в одной колыбели с восстановленной независимостью?» Читатель обеспокоен тем, что красные звезды напоминают символы коммунизма и навевают болезненные воспоминания.

Специалист по благоустройству и городскому оформлению Выруской городской управы Анне Вахтла объясняет, что красная звезда – это классическое рождественское украшение, используемое как в Европе, так и в Америке.

«На въезде в город на кольцевой развязке Ряпина-теэ в качестве рождественского украшения использована традиционная красная рождественская звезда. Рождественские звезды – это приятные элементы дизайна, пятиугольная рождественская звезда – самая простая и классическая, а красный цвет – это цвет Рождества», – говорит Вахтла.

«Красная рождественская звезда является одним из самых любимых украшений и используется в разных уголках мира от Европы до Америки. Например, на вершине рождественской елки в Рованиеми (Финляндия) также установлена традиционная красная рождественская звезда», – говорит специалист по городскому оформлению.

ФОТО: Erakogu