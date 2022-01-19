Гороскоп на 19 января для всех знаков Зодиака

Овен

Именно сегодня благоприятный день для формирования стратегических планов, вы наметите направления, по которым станете двигаться. Сможете завершить затянувшийся ремонт квартиры, получить водительские права или приступить к реализации проекта, который принесет прибыль.

Телец

Сегодня с самого утра в супружеских отношениях будет царить идиллия, но затем и вы станете уставать, и супруг может раздражаться. Постарайтесь избегать споров. Вашему здоровью требуется повышенное внимание.

Близнецы

В вашей жизни обязательно должно появиться что-то новое — интересная работа, необычное увлечение, красивая любовь. Вам везет, как никогда. Пользуйтесь моментом! Не скоро удача еще так порадует вас.

Рак

В работе успех могут принести оригинальные, нестандартные методы. Вы можете получить премию или гонорар. Начальство проявит к вам благосклонность. Можно обратиться с просьбой о повышении в должности или о прибавке к оплате труда.

Лев

Сегодня многие Львы будут настроены решительно. Большую часть времени они будут заняты сугубо практическими вопросами, связанными с работой, серьезными сделками и крупными покупками. Здравый смысл и похвальная рассудительность помогут справиться с львиной долей проблем. Однако иногда проверенные методы не действуют - придется подключить фантазию.

Дева

Легкий флирт с коллегой или однокурсницей может привести к непредсказуемым последствиям. Не исключено, что новый знакомый способен мгновенно вскружить вам голову. Но Девы ищут не флирта, а исключительной любви. В ответ вы готовы целиком подчинить себя своему партнеру и окружить его нежностью. Не спешите открывать свое сердце - возможно, вы идеализируете избранника. А ведь рядом с вами должен находиться человек, понимающий и способный поддержать вас в моменты сомнения и пессимизма. Сейчас не время начинать новый роман.

Весы

Не исключены проблемы на работе. Весы, будучи прилежными работниками, склонны аккуратно и четко выполнять работу. А руководители могут давать им хитрые поручения, стараясь увеличить объем работ и сократить расходы. Вы должны спокойно, но твердо отстаивать свои позиции. Не позволяйте манипулировать собой.

Скорпион

Во второй половине дня из-за перегрузок на работе может болеть голова, вероятны спазмы сосудов, возможны проблемы с желудком. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Не будьте агрессивны и упрямы, не провоцируйте скандалы и противоправные действия.

Стрелец

Сейчас окажется несложно пополнить кошелек за счет удачных вложений, выгодных сделок, торговых операций. Кроме того, Стрельцы, страдающие от одиночества, сумеют найти своего суженого. Настраивайтесь на лучшее и смело отправляйтесь навстречу своей судьбе!

Козерог

Многим Козерогам сегодня удастся прекрасно рекламировать и проводить PR-акции, поддерживать боевое настроение. Они будут стараться везде поспевать. Главное, не теряйте хорошего настроения. Особенно ценны будут ваши отходчивость и демократичность.

Водолей

Сегодня с утра день может не задаться. На настроение Водолеев повлияет поведение начальства, забывшего об обещанной прибавке. Отстаивайте свои требования, иначе вам придется долго ждать прибавки к зарплате.

Рыбы