ФОТО ⟩ Люди несут цветы, свечи и игрушки к памятнику легендарному псу Жорику
17 января ушел из жизни легендарный пес Жорик, покоривший сердца жителей Таллинна.
17 января ушел из жизни легендарный пес Жорик, покоривший сердца жителей Таллинна.
Жорик считался последним бродячим псом в Таллинне. Когда-то он был одним из многих псов в бродячей стае на Пальяссааре, и хотя пес был уже немолодым, он на протяжении многих лет не давал себя поймать. Его называли «призрачным псом», а вокруг его имени сложилась не одна легенда. Более десяти лет он прожил на улице в районе Ситси-Каламая, в 2020 году попал на передержку в Loomapäästegrupp MTÜ, а в последние месяцы о нем заботилась Виктория Гер.
«Жорик из Каламая был неуловимым, умел перехитрить людей и избегал попадания в приют более десяти лет. Это своеобразный рекорд. Местные жители заботились о бродячем псе, и сегодня уже очень трудно понять, что действительно произошло с этим ставшим живой легендой животным, а что является выдумкой», – говорил руководитель Loomapäästegrupp MTÜ Хейки Валнер.
В октябре 2020 года в Пыхья-Таллинне открылся памятник Жорику как символу всех бездомных животных Эстонии. «Мы лепили скульптуру Жорика из глины по его фотографии. К скульптуре мы добавили фигуру кота, так как у Жорика много таких друзей и он их любит», – рассказывал скульптор Кайн Резев. Памятник, который установили на собранные Loomapäästegrupp MTÜ пожертвования, расположен у торгового центра Arsenal в Пыхья-Таллинне. Именно там Жорик проводил большую часть времени.
Сегодня к памятнику люди приносили цветы, свечи и игрушки.