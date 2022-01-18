ФОТО ⟩ Люди несут цветы, свечи и игрушки к памятнику легендарному псу Жорику

Жорик считался последним бродячим псом в Таллинне. Когда-то он был одним из многих псов в бродячей стае на Пальяссааре, и хотя пес был уже немолодым, он на протяжении многих лет не давал себя поймать. Его называли «призрачным псом», а вокруг его имени сложилась не одна легенда. Более десяти лет он прожил на улице в районе Ситси-Каламая, в 2020 году попал на передержку в Loomapäästegrupp MTÜ, а в последние месяцы о нем заботилась Виктория Гер.

«Жорик из Каламая был неуловимым, умел перехитрить людей и избегал попадания в приют более десяти лет. Это своеобразный рекорд. Местные жители заботились о бродячем псе, и сегодня уже очень трудно понять, что действительно произошло с этим ставшим живой легендой животным, а что является выдумкой», – говорил руководитель Loomapäästegrupp MTÜ Хейки Валнер.

В октябре 2020 года в Пыхья-Таллинне открылся памятник Жорику как символу всех бездомных животных Эстонии. «Мы лепили скульптуру Жорика из глины по его фотографии. К скульптуре мы добавили фигуру кота, так как у Жорика много таких друзей и он их любит», – рассказывал скульптор Кайн Резев. Памятник, который установили на собранные Loomapäästegrupp MTÜ пожертвования, расположен у торгового центра Arsenal в Пыхья-Таллинне. Именно там Жорик проводил большую часть времени.

Сегодня к памятнику люди приносили цветы, свечи и игрушки.