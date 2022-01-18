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ЧУДЕСНАЯ СЕМЬЯ! ⟩ Теперь вчетвером! Танель Падар поделился семейным кадром

Танель Падар со своей женой Лаурен Вильманн. ФОТО: Raul Mee/Mollusk Meedia

Танель Падар объявил в начале года, что 4 января стал отцом во второй раз. Теперь музыкант поделился красивой фотографией своей семьи из четырех человек, пишет Elu24.

Несколько недель назад Лаурен Вильманн, невеста Падара, объявила в своем личном закрытом аккаунте в Instagram, что они ждут вторую дочь. В начале года в их семье родилась девочка, которую назвали Луной. Старшая дочь пары Линда родилась в августе 2019 года.

Сегодня музыкант, ставший отцом во второй раз, опубликовал в соцсети снимок, на котором изображены все четыре члена семьи. Поклонники делятся своими поздравлениями с новоиспеченными родителями в комментариях к посту. «Любви семье!» - пишет один из них. «Ой, какая милая семейная фотография! Удачи и любви вам!» - другой комментатор.

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