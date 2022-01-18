Елена Проклова сделала аборт, чтобы спасти семью Олега Янковского

Ранее Елена Проклова, которая недавно пережила инсульт, признавалась, что у нее был серьезный роман с актером Олегом Янковским. Ради нее артист даже готов был уйти от жены.

Проклова познакомилась с Янковским во время съемок фильма «Сентиментальный роман». Несмотря на то что актер уже был женат на актрисе Людмиле Зориной, которая знала лично Елену, у партнеров вспыхнули чувства, которые переросли в страстный роман.

После нескольких лет молчания Елена Проклова приоткрыла завесу над этими отношениями и призналась, что когда-то забеременела от Янковского, но разрушать брак возлюбленного не стала. Сделала аборт, хотя Олег был категорически против.

Впрочем, на такие откровения артистки большинство отреагировало с недоверием. Мол, что теперь не расскажешь, когда столько лет прошло. Более того, как известно, в семье Янковских действовало жесткое правило: если женишься – то один раз и на всю жизнь.

Но популярный фотограф и друг Прокловой Валерий Плотников отметил, что это была не скоротечная страсть, а настоящая и искренняя любовь.

«Как-то так получилось, что Олег Янковский звонил Лене из моей мастерской. И могу сказать, что там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи. А если учесть семейные ценности, традиции рода Янковских и уважительное отношение к браку в их семье – можно только догадываться, насколько это было серьезно. Это должно быть великое безумие», – рассказала фотограф в интервью Собеседнику.

В общем, как отметил Плотников, Прокловой с мужчинами повезло, потому что «они у нее все были самого высокого класса».

Автор знаменитых портретов Владимира Высоцкого, Аллы Пугачевой и других знаменитостей подчеркнул, что именно Елена Проклова, несмотря на чувства, спасла брак Олега Янковского – она настояла на расставании.

Фотограф отметил, что актриса выдержала шквал критики. Ей неоднократно приписывали роль коварной разлучницы, которая мечтала разрушить брак Янковского. Но, по словам Плотникова, Елена совсем не виновата в случившемся.

Собственно, это Лена его остановила, буквально затолкала его обратно в семью, что было для нее, конечно, непросто. Это была действительно жертва с ее стороны. А потом, спустя годы, ей пришлось объясняться по этому поводу много раз, слушать нападки и обвинения, которые по русскому обычаю рушатся на женщин, а не на мужчин в таких ситуациях, – добавил Плотников.