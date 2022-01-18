ФОТО ⟩ Рождественский праздник в Центре русской культры подарил детишкам оперу

Прямо в фойе у ёлочки гостей встречал колядками малый хор Александро-Невского собора под руководством регента Гаяне Мелитян. Открыл праздничную программу общеепархиальной Рождественской Елки архиерейским благословением Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.

Главным подарком юным гостям стала премьера детской оперы композитора Владимира Игнатова «Зимняя сказка» в исполнении творческих коллективов Центра Русской культуры.

ФОТО: Анна Фаттахова Дарья Кондратенкова

Режиссёр Ирина Томингас постаралась сделать сказку интересной как для самых маленьких зрителей, так и для взрослых. В основу легли стихи Елены Лариной, которые создавались нашей эстонской поэтессой в тесном сотрудничестве с композитором специально ради главной цели — показать оперу детям.

И всё получилось! И музыка, и слова, и актерское исполнение нашли отклик у маленьких ценителей прекрасного. Публика живо реагировала, танцевала, отвечала на вопросы, смеялась и радовалась. Юные солисты из вокально-хоровой студии Allegro Светланы Заугаровой продемонстрировали свои таланты наравне с профессиональными оперными певцами, такими, как Станислав Шеляховский, блестяще исполнившим роль Деда Мороза. Всю оперу он ни на минуту не покидал сцену, мастерски играл и пел. Его могучий голос без микрофонов был слышен даже на последних рядах, убеждая всех сомневающихся в волшебной силе сказочного старика. На его фоне особенно тонко вышел образ Елены Бебех, красивой и скромной внучки Снегурочки. Каждый солист органично соответствовал персонажу. Олень - Сергей Михневич - был длинноногим, стремительным и добрым, носящимся по сцене на роликовых коньках. Александр Некрасов со своим баритоном мог быть, конечно, только огромным белым медведем. Его царственное величие контрастом подчеркивал маленький медвежонок - Анна Мирошниченко. Главной проказницей и артистичной шалуньей в опере оказалась Татьяна Гудым в роли Вороны. Всё действие на сцене проходило ярко и динамично. Возможно, самым маленьким зрителям было бы сложно уследить за событиями, если бы не ведущий Юрий Тужанский.

ФОТО: Анна Фаттахова Дарья Кондратенкова

Никто не знает, как задумывала сценографию и костюмы Ксения Харкма, но в результате картинка сложилась так, словно ее рисовал ребёнок красками: яркие, сочные мазки, выхватывающие в каждом герое самое главное. Образы получились заметные, но не отвлекающие деталями внимание детей от пения и музыки.

Сам маэстро - автор оперы, композитор Владимир Игнатов был на сцене за роялем, а партию флейты исполнила Лина Фидельман. Благодаря её участию опера обрела воздушность и игривость. Всё представление пролетело на одном дыхании.

ФОТО: Анна Фаттахова Дарья Кондратенкова

По доброй традиции, после спектакля в фойе детей встретил другой Дедушка Мороз, чтобы вместе спеть песни, поиграть и рассказать стихотворения под ёлочкой. Более часа длился поэтический марафон, и самые последние переживали, хватит ли на всех подарков в мешке. Опасения оказались напрасны, и дети ушли домой не с пустыми руками.

ФОТО: Анна Фаттахова Дарья Кондратенкова