КТО ПОМНИТ? ⟩ Меховая шапка в СССР: статусный предмет гардероба

Нельзя сказать, что меховые шапки в 70-х-80-х годах были популярны только в СССР: они были представлены, в частности и в модных журналах в братской Польше. Но именно в СССР они стали неким культовым элементом гардероба. И женщины, и мужчины считали наличие такой шапки в шкафу чуть ли не делом чести, пишет zen.yandex.ru.
Даже в кино
Возьмем рязановский фильм «Ирония судьбы или с легким паром». Там все героини — и Надя, и Галя, и Надины подруги в меховых шапках.
А одна из героинь другой комедии режиссера «Гараж» запоминается зрителям именно по своей лохматой монументальной шапке, которая и служит потом для жребия.
Из разных материалов
Популярностью пользовались песцовые, лисьи, енотовые, нутриевые шапки. Подемократичнее были волчьи, и конечно, шапки из кролика. Но самыми статусными были, модели из норки, ондатра, соболя и пыжика. Пыжик — вещь жестокая, это мех убитого в утробе детеныша оленя. Вот и ценился за эксклюзивность.
И этот момент прекрасн описан в знаменитой повести Владимира Войновича «Шапка», где шапки в Союзе писателей шьют по рангу: выдающимся писателям предоставляют модели из пыжика, известным — из ондатра, а видным — из сурка. Такое вот «шапочное» разделение авторов, основанное не на реальной ценности писателя и его творчества, а на иерархии партийного характера. В попытках добиться вожделенной статусной шапки главный герой Ефим Рахлин, которому в Литфонде предложили «шапку из кота средней пушистости, зарабатывает инсульт. Он получает всеми правдами и неправдами заветную шапку, но… умирает. Пожалуй, Войнович наиболее точно отразил шапочный вопрос в СССР.
Стоимость
В среднем, стоимость шапки из приличного меха могла доходить до 150-300 рублей. А это одна-две зарплаты.
И в пир, и в мир
Советские женщины ходили в меховых шапках и на работу, и на прогулки. Причем не только в сильные морозы, а чуть ли не до конца марта. Мужчины тоже увлекались этим. Вот, кстати, советская олимпийская сборная в 1976 году в Инсбруке.
И даже дети
Конечно, у мальчиков в основном были шапки-ушанки из искусственного меха, или какого-нибудь кролика, а то и еще чего-нибудь попроще (из мяукающих или лающих), но тем не менее. Почему -то на них часто цепляли красную звездочку. А вот на девочек меховых шапок не помню.
Криминальный аспект
Шапки берегли, ибо они, как машины были «угоняемы». Поэтому их даже часто, придя в общественное место, не сдавали в гардероб, а носили в руках и клали рядом. Женщины часто сидели в меховых шапках даже в кафе, а иногда и танцевали в них на вечерах. Было это все и из-за гордости, и из соображений безопасности. И не зря: однажды в 70-е, коллега моего папы возвращалась к себе домой, в Подмосковье, на поздней электричке. К ней подошли, и, приставив к шее нож, сняли с женщины драгоценную шапку