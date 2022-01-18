КТО ПОМНИТ? ⟩ Меховая шапка в СССР: статусный предмет гардероба

Даже в кино

Возьмем рязановский фильм «Ирония судьбы или с легким паром». Там все героини — и Надя, и Галя, и Надины подруги в меховых шапках.

ФОТО: скриншот с youtube.com

А одна из героинь другой комедии режиссера «Гараж» запоминается зрителям именно по своей лохматой монументальной шапке, которая и служит потом для жребия.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Из разных материалов

Популярностью пользовались песцовые, лисьи, енотовые, нутриевые шапки. Подемократичнее были волчьи, и конечно, шапки из кролика. Но самыми статусными были, модели из норки, ондатра, соболя и пыжика. Пыжик — вещь жестокая, это мех убитого в утробе детеныша оленя. Вот и ценился за эксклюзивность.

И этот момент прекрасн описан в знаменитой повести Владимира Войновича «Шапка», где шапки в Союзе писателей шьют по рангу: выдающимся писателям предоставляют модели из пыжика, известным — из ондатра, а видным — из сурка. Такое вот «шапочное» разделение авторов, основанное не на реальной ценности писателя и его творчества, а на иерархии партийного характера. В попытках добиться вожделенной статусной шапки главный герой Ефим Рахлин, которому в Литфонде предложили «шапку из кота средней пушистости, зарабатывает инсульт. Он получает всеми правдами и неправдами заветную шапку, но… умирает. Пожалуй, Войнович наиболее точно отразил шапочный вопрос в СССР.

Стоимость

В среднем, стоимость шапки из приличного меха могла доходить до 150-300 рублей. А это одна-две зарплаты.

И в пир, и в мир

Советские женщины ходили в меховых шапках и на работу, и на прогулки. Причем не только в сильные морозы, а чуть ли не до конца марта. Мужчины тоже увлекались этим. Вот, кстати, советская олимпийская сборная в 1976 году в Инсбруке.

ФОТО: скриншот с youtube.com

И даже дети

Конечно, у мальчиков в основном были шапки-ушанки из искусственного меха, или какого-нибудь кролика, а то и еще чего-нибудь попроще (из мяукающих или лающих), но тем не менее. Почему -то на них часто цепляли красную звездочку. А вот на девочек меховых шапок не помню.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Криминальный аспект