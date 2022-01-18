Фото Кэти Перри топлес набрало почти 3 миллиона лайков

Американская певица Кэти Перри опубликовала откровенное фото на своей Instagram-странице. 37-летняя артистка запечатлена со спины.

Звезда позирует топлес, прикрыв обнаженную грудь волосами, а из одежды на ней лишь широкие брюки с завышенной талией, подчеркивающей стройность модели.

На последующих кадрах певица сфотографировалась в кольчуге и корсете персикового оттенка с абстрактным принтом.