Вт, 18.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото Кэти Перри топлес набрало почти 3 миллиона лайков

Кэти Перри ФОТО: ivona.bigmir.net

Звезда показала шикарную фигуру, снявшись топлес, пишет Topnews.

Американская певица Кэти Перри опубликовала откровенное фото на своей Instagram-странице. 37-летняя артистка запечатлена со спины.

Звезда позирует топлес, прикрыв обнаженную грудь волосами, а из одежды на ней лишь широкие брюки с завышенной талией, подчеркивающей стройность модели.

На последующих кадрах певица сфотографировалась в кольчуге и корсете персикового оттенка с абстрактным принтом.

Подписчики по достоинству оценили откровенную публикацию Перри, поставив 2,8 миллиона лайков.

НАВЕРХ
Back