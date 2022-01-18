Больной раком Анастасии Заворотнюк стало хуже

Дочь Анастасии Заворотнюк, которая три года борется с раком мозга последней стадии, в последнее время сама не своя. Не так давно она призналась, что переживает очередной тяжелый период в жизни. Поклонники предположили, что актрисе стало хуже, отсюда и переживания близких. На днях Анна вышла на связь и раскрыла правду о состоянии своей мамы.

Анастасии Заворотнюк стало хуже. Ее дочь Анна призналась, что мама по-прежнему борется за свою жизнь, но близким больно смотреть на то, через какое испытание она проходит. «Держимся, как можем. Она воин. Но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой!» – написала в блоге наследница.

Других подробностей она не привела. Однако и этого достаточно для того, чтобы понимать – ситуация серьезная. Поклонники очень переживают за звезду сериала «Моя прекрасная няня». Их радует лишь то, что муж актрисы Петр Чернышев, уезжавший на заработки в Дубай, не так давно воссоединился с супругой. Во время гастролей фигурист заработал около трех миллионов рублей. Этих денег должно хватить, чтобы оплачивать лечение актрисы.

Петр, отметим, ухаживает за тяжелобольной супругой. Каждую свободную минуту он старается быть подле жены. В окружении супругов не раз говорили, что Чернышев проходит через личный ад. Но делает это с высоко поднятой головой, не опуская рук.