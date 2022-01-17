ВИДЕО ⟩ Март Хельме 25 лет назад: мои взгляды во многом совпадают с идеями Партии реформ

На нынешнем политическом ландшафте нередко можно услышать критику в адрес Партии реформ. Хотя заявления бывшего председателя EKRE Марта Хельме о нынешней Партии реформ нельзя назвать хвалебными, было время, когда все было совсем по-другому, и она была любимой партией Хельме. Не верите?

Хельме до сих пор помнит, что это за интервью. «Я думаю, что это было в 1996 году. Это должно было быть после того, как мы сделали первый ремонт летом-осенью 1995 года, я смотрю на интерьер кабинета», – вспоминает Хельме, у которого на видео берет интервью легендарный Урмас Отт.

«Партия реформ тогда была относительно неизвестна. Как бывший сторонник партии Исамаа, я тогда сильно разочаровался в них. Многие сторонники Исамаа увидели, что пришла новая правая партия, и что можно болы бы поддержать ее, и, возможно, Эстония начнет двигаться вперед. У меня были более или менее такие же чувства, – говорит Хельме. Он добавляет, что Партия реформ казалась предприимчивой и имела схожие экономические взгляды. – Они называли себя либералами, но либерализм в то время был не таким, как сегодня».