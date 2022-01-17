ФОТО ⟩ Эстонский рэпер Томми Кэш придумал диван для IKEA
Шведский ретейлер IKEA посотрудничал с эстонским рэпером Томми Кэшем. Вместе они выпустили диван Loafa в форме хлеба, передает Afisha.ru.
Шведский ретейлер IKEA посотрудничал с эстонским рэпером Томми Кэшем. Вместе они выпустили диван Loafa в форме хлеба, передает Afisha.ru.
«Итак, IKEA сказала мне, что если мы наберем 10 000 комментариев под этим постом, она выпустит "Бухану"! Давайте покажем ей, что нам это нужно по-настоящему», – написал Томми и прикрепил фото дивана. Нужную отметку пост рэпера уже преодолел.
Дизайн дивана придумала художница Габ Буа. Компания пока не подтвердила выпуск дивана в продажу.
На ногах Томми можно заметить тапочки-батоны, которые он создал в коллаборации с Maison Margiela в прошлом году. Пара в хлебном целлофановом пакете продавалась за 95 евро, но их все распродали.
В сентябре 2021 года Томми Кэш и «Макдоналдс» выпустили набор Sad Meal, в который вошли коробка в виде панельного дома, соленые огурцы, бутерброд со шпротами и салом, кроваво-красный напиток и складной нож вместо игрушки.