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ФОТО ⟩ Эстонский рэпер Томми Кэш придумал диван для IKEA

Томми Кэш. ФОТО: Eero Vabamägi

Шведский ретейлер IKEA посотрудничал с эстонским рэпером Томми Кэшем. Вместе они выпустили диван Loafa в форме хлеба, передает Afisha.ru.

«Итак, IKEA сказала мне, что если мы наберем 10 000 комментариев под этим постом, она выпустит "Бухану"! Давайте покажем ей, что нам это нужно по-настоящему», – написал Томми и прикрепил фото дивана. Нужную отметку пост рэпера уже преодолел.

Дизайн дивана придумала художница Габ Буа. Компания пока не подтвердила выпуск дивана в продажу.

На ногах Томми можно заметить тапочки-батоны, которые он создал в коллаборации с Maison Margiela в прошлом году. Пара в хлебном целлофановом пакете продавалась за 95 евро, но их все распродали.

В сентябре 2021 года Томми Кэш и «Макдоналдс» выпустили набор Sad Meal, в который вошли коробка в виде панельного дома, соленые огурцы, бутерброд со шпротами и салом, кроваво-красный напиток и складной нож вместо игрушки.

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