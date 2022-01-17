ФОТО ⟩ Эстонский рэпер Томми Кэш придумал диван для IKEA

«Итак, IKEA сказала мне, что если мы наберем 10 000 комментариев под этим постом, она выпустит "Бухану"! Давайте покажем ей, что нам это нужно по-настоящему», – написал Томми и прикрепил фото дивана. Нужную отметку пост рэпера уже преодолел.

Дизайн дивана придумала художница Габ Буа. Компания пока не подтвердила выпуск дивана в продажу.

На ногах Томми можно заметить тапочки-батоны, которые он создал в коллаборации с Maison Margiela в прошлом году. Пара в хлебном целлофановом пакете продавалась за 95 евро, но их все распродали.