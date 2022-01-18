ВЫ НЕ УЗНАЕТЕ! ⟩ Как выглядела Роза Сябитова в 20 лет, прежде чем стать главной свахой России

С 20 до 30 лет Сябитова постоянно испытывала взлёты и падения, и такие качели сильно выматывали её. «В один момент тебе тяжело, а в другой ты довольна собой и окружающими. А потом снова ты будто на самом дне, расстраиваешься и боишься, что такое не переживёшь», — поделилась с подписчиками 59-летняя звезда. Единственное, что помогало ей двигаться вперёд, — осознание того, что нужно стараться и терпеть, а дальше станет полегче.