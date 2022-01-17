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ГОТОВИМ! ⟩ Раскрыт рецепт знаменитой подливки из СССР

Знаменитая советская подливка. ФОТО: Инстаграм

Сегодня многие вспоминают, что называется, «вкус детства». То, что было привычно для нас много лет назад, а теперь исчезло. С распадом СССР из столовых и кафе пропали многие блюда, которые готовили тогда, пишет mk.ru. 

Например, знаменитую подливку, которую в СССР подавали во всех столовых — и к мясу, и к макаронам, и к сосискам. Фудблогер galina__1982 восстановила этот старый рецепт и поделилась им в своем Instagram. Приготовить подливку из Советского Союза очень просто, это сможет каждый.

Блогер советует всыпать в кастрюлю 2 столовые ложки муки, добавить две столовые ложки растительного масла и пассировать до орехового цвета на небольшом огне. Затем нужно быстро добавить 400 мл воды и перемешать. После этого добавляем 2 столовые ложки томатной пасты и еще раз тщательно перемешиваем до однородного состояния.

Наша подливка практически готова. Осталось добавить немного соли и продолжить варить, постоянно помешивая, до загустения.

Эту подливку можно подавать практически к любым блюдам. Все будут довольны. Ну а кто помнит еще советские столовые — оценит ваши старания особо.

 
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