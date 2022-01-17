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ПРОШЛО 22 ГОДА ⟩ Исчезновение Катрин, уехавшей из дома в возрасте 13 лет, до сих пор не раскрыто

Катрин пропала, когда ей было 13 лет ФОТО: Kuvatõmmis postitusest

16 января 2000 года 13-летняя Катрин около трех часов дня сказала матери, что пойдет к подружке. Мать никогда не использовала страшных слов «пропала без вести», она говорит просто - «ушла». Организация по поиску пропавших людей SA Kadunud просит всех, кто может знать подробности этой истории, об этом рассказать. В воскресенье со дня пропажи 13-летней Катрин прошло 22 года. Катрин бесследно исчезла, и ее исчезновение до сих пор не раскрыто, сообщается в группе SA Kadunud в Facebook.

16 января 2000 года 13-летняя Катрин около трех часов дня сказала матери, что пойдет к подружке в Румму учить английский. Со двора хутора в поселке Румму в Ляэне-Харьюмаа виднеются тюремные трубы и горы сланцевого пепла. Кратчайший путь от родного хутора Катрин до Румму - через поле мимо одной из тюрем, другой маршрут мог проходить через трассу Эмари, а оттуда - по главной дороге. Катрин в тот день до подруги так и не дошла. 

Тогда девочке было 13 лет, ее рост составлял 160 см, среднее телосложение, светлые прямые волосы до плеч, серые глаза, курносая.

В день пропажи на ней была новая синяя зимняя куртка с капюшоном, желтая подкладка, черные штаны и черные зимние сапожки на платформе. Особенным отличием девочки была розовая прядь волос.

В 2000 году три тюрьмы Румму были одним из стратегических пунктов Эстонии - там собиралось большое количество людей, которые носили для заключенных передачки или даже незаконно бросали через забор блоки сигарет или канистры со спиртом. Движуха, одним словом. В Румму ехали со всей Эстонии.

Где-то есть кто-то, кто точно знает, что случилось 21 год назад с Катрин. Руководитель общества по поиску пропавших людей в Эстонии просит всех, кто слышал или мог слышать что-то о той пропавшей рядом с тюремным лагерем Румму девочке, немедленно сообщить ему об этом.

Также он просит обратить всех внимание на снимки 2000 года, если у кого-то на фотографиях была такая же как у Катрин абсолютно новая куртка, то стоит об этом сообщить на инфотелефон 6616 776. Там вам гарантируют полную анонимность.

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