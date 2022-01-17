МИСТИКА ⟩ «Кая Каллас шпионила за окном»: у загородного дома Юри Ратаса появились загадочные следы

«Вчера вечером обнаружил такие следы около загородного дома», — заявил Юри Ратас в соцсети, поделившись фотографиями следов на снегу. — «Кто догадается, чьи это следы?» - начал он игру в угадайку.

«Кажется, это медвежий след, медведи должны впасть в спячку, но, может быть, кто-то потревожил и разбудил малыша», — прокомментировал один. «Определенно медведь», — согласились многие.

«Это, наверное, следы рыси», — говорит другой комментатор. Последний также нашел единомышленников. «Похоже на рысь». Помимо медведей и рысей предлагались и волки, и собаки.

«Это зависит от того, откуда и куда ведут эти следы», — пошутил один из них, заявив, что это могут быть следы самого политика.

Однако загадочные следы на снегу разбудили воображение людей. «Кая Каллас шпионила за окном», — предположил один из них. «Премьер-министр вел разведку вместе со своим отцом», — сказал другой.