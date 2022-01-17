Звезда сериала «Кухня» умер в 43 года
Известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Медиум» российский актер Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.
Известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Медиум» российский актер Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!» — написали он.
Ранее семья Рудакова сообщила, что их сын находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии.
За годы актерской деятельности Иван Рудаков принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов. Среди них — «Мата Хари», «Ванечка», «Комиссарша», «Не отрекаются любя…», «Эйнштейн. Теория любви», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Ищейка». Однако наибольшую известность ему принесли работы в сериалах «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».