Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака

Овны сегодня могут быть, как никогда, легки на подъем. Отлично пройдет служебная командировка, надолго запомнится заграничная тур поездка. Если вы не будете долго сомневаться в полезности своих действий, то успеете в тысячу мест и решите массу проблем.
День символизирует иллюзии, обман. Окружение будет провоцировать практичного Тельца на экстравагантные поступки. Избегайте рискованных финансовых операций и азартных игр. В это время не стоит заключать коммерческие сделки. Старайтесь не употреблять непривычные для вас продукты и напитки - есть опасность сильного отравления или аллергической реакции.
Энергетический фон организма неустойчив. Плохое настроение оказывает негативное влияние на ваше самочувствие. Постарайтесь не впадать в уныние. Для поддержания иммунитета включайте в рацион мед и укрепляющие травяные чаи. Стоит проявлять осторожность, чтобы случайно не нанести себе травму.
Период конфликтов и недоразумений. Это время крайне неблагоприятно для общения. Лучше провести вечер этого дня врозь или стараться пореже попадаться на глаза друг другу.
Будьте готовы к общению с чиновниками или представителями любых других государственных организаций. Порадует знакомство, способное внести разнообразие в вашу жизнь. Не все окажутся готовыми принять перемены, некоторые будут сопротивляться, желая оставить все как есть.
Прибыли могут подрасти, однако большая часть полученных денег, скорее всего, уйдет на текущие расходы. К тому же готовы напомнить о себе старые кредиторы. Чтите только те традиции, которые вам подходят. Не заводите дружеских связей в ресторанах, в Сети, в поездках.
Сегодня у Весов возможны боли в спине. Не забывайте делать специальную гимнастику. При необходимости стоит записаться на медицинское обследование. На пользу пойдут любые оздоровительные мероприятия - от закаливания до разгрузочных дней.
События этого дня могут спровоцировать вас на неблаговидные поступки. Благодаря поддержке близких людей вы сумеете благополучно выйти из самых непростых ситуаций. Не стесняйтесь попросить о помощи.
Положение планет в этот день обещает Стрельцам массу глубоких переживаний, страстей и эмоций. Вы сможете наличном опыте убедиться в том, что большой разницы между реальным и виртуальным романом не существует.
Здоровье Козерогов сейчас не должно сильно волновать. Побеспокоит скорее эмоциональное состояние. Начните медитировать под тихую музыку — и быстро успокоите нервы. Тем же, кто уже давно откладывал визит к стоматологу, стоит заняться лечением зубов. Вы решите все проблемы без лишних хлопот.
Сегодня вероятны ошибки, просчеты. Возможно, информация, в достоверности которой вы не сомневались, несколько не соответствует действительности. Тщательно проверьте все детали, иначе допустите серьезную ошибку.
В этот период благоприятно виртуальное общение, которое может завершиться браком. Нестандартный способ знакомства обернется классическим семейным союзом, ровными отношениями, пишет vedmochka.net.