Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака

Овен

Не исключено, что сегодня Овны будут блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты. Не отталкивайте их в тень своей славы.

Телец

На вашем горизонте могут появиться люди, с которыми вы не встречались длительное время. И поначалу все сложится как нельзя лучше, но во второй половине дня возможны недоразумения и обиды. Лучше не кидаться из крайности в крайность, а быть спокойнее и объективно оценивать ситуацию.

Близнецы

Сильные эмоции, которые вы испытываете, осложнят взаимоотношения с друзьями, близкими родственниками и знакомыми, потому что вам сложно адекватно выражать свое душевное состояние. А вот любящий вас человек прекрасно все поймет. Эмоциональная нестабильность, свойственная Близнецам в это время, не будет способствовать взаимопониманию, поэтому не принимайте скоропалительных решений, о которых можете пожалеть впоследствии.

Рак

Раки могут почувствовать недомогание. Беспорядочный образ жизни многих из них не позволит восстановить силы. Ракам будет трудно осознать причины, повлекшие за собой болезнь. Вам необходимо заботиться о самочувствии — и физическом, и психологическом. Опасайтесь простуд, вирусных инфекций, а также растяжений связок.

Лев

Жизнеспособность большинства людей, родившихся под знаком Льва, оставляет желать лучшего — даже молодые и здоровые будут чувствовать себя неважно. Могут обостриться хронические заболевания. Возможно, потребуется госпитализация. Рекомендуется подольше поспать. Постарайтесь в течение дня максимально восстановить силы, хорошо питайтесь. Не проводите день в праздности.

Дева

Вероятны депрессия, раздражительность, состояние беспокойства и тревоги по поводу финансовых, имущественных и хозяйственных затруднений, путаницы в делах. Всплывут обязательства, данные когда-то обещания. Только осмотрительность и здравый смысл поспособствуют тому, что вы сможете обойти острые жизненные углы. Общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.

Весы

Вы можете быть излишне требовательны, жестки и придирчивы, но и близкий человек будет твердо стоять на своем, и ваше хрупкое счастье вновь окажется под угрозой. Если такое противостояние затянется надолго, то проведите вечер врозь, на расстоянии. В таком случае вы сможете более объективно оценить ситуацию.

Скорпион

Романтические или семейные отношения потребуют от Скорпионов ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтно и для влюбленных, и для супругов. Не позволяйте меланхолии и пессимизму господствовать над вами. Не стоит копаться в прошлом и упиваться болью, которую вы испытывали когда-то.

Стрелец

При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней - стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.

Козерог

Положение планет будет побуждать Козерогов возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.

Водолей

Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.

Рыбы