Гороскоп на 16 января для всех знаков Зодиака

Не исключено, что сегодня Овны будут блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты. Не отталкивайте их в тень своей славы.
На вашем горизонте могут появиться люди, с которыми вы не встречались длительное время. И поначалу все сложится как нельзя лучше, но во второй половине дня возможны недоразумения и обиды. Лучше не кидаться из крайности в крайность, а быть спокойнее и объективно оценивать ситуацию.
Сильные эмоции, которые вы испытываете, осложнят взаимоотношения с друзьями, близкими родственниками и знакомыми, потому что вам сложно адекватно выражать свое душевное состояние. А вот любящий вас человек прекрасно все поймет. Эмоциональная нестабильность, свойственная Близнецам в это время, не будет способствовать взаимопониманию, поэтому не принимайте скоропалительных решений, о которых можете пожалеть впоследствии.
Раки могут почувствовать недомогание. Беспорядочный образ жизни многих из них не позволит восстановить силы. Ракам будет трудно осознать причины, повлекшие за собой болезнь. Вам необходимо заботиться о самочувствии — и физическом, и психологическом. Опасайтесь простуд, вирусных инфекций, а также растяжений связок.
Жизнеспособность большинства людей, родившихся под знаком Льва, оставляет желать лучшего — даже молодые и здоровые будут чувствовать себя неважно. Могут обостриться хронические заболевания. Возможно, потребуется госпитализация. Рекомендуется подольше поспать. Постарайтесь в течение дня максимально восстановить силы, хорошо питайтесь. Не проводите день в праздности.
Вероятны депрессия, раздражительность, состояние беспокойства и тревоги по поводу финансовых, имущественных и хозяйственных затруднений, путаницы в делах. Всплывут обязательства, данные когда-то обещания. Только осмотрительность и здравый смысл поспособствуют тому, что вы сможете обойти острые жизненные углы. Общество близкого человека поможет вам отвлечься от неприятностей.
Вы можете быть излишне требовательны, жестки и придирчивы, но и близкий человек будет твердо стоять на своем, и ваше хрупкое счастье вновь окажется под угрозой. Если такое противостояние затянется надолго, то проведите вечер врозь, на расстоянии. В таком случае вы сможете более объективно оценить ситуацию.
Романтические или семейные отношения потребуют от Скорпионов ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтно и для влюбленных, и для супругов. Не позволяйте меланхолии и пессимизму господствовать над вами. Не стоит копаться в прошлом и упиваться болью, которую вы испытывали когда-то.
При негативных астрологических аспектах усиливаются раздражительность, обидчивость, повышается вероятность простудных заболеваний. Нужно помнить, что основная причина всех наших болезней - стрессы и неустойчивость нервной системы. Отличный заряд бодрости принесут любые физические нагрузки.
Положение планет будет побуждать Козерогов возводить неприступные стены в доме, укреплять границы. Это состояние может превратить их дом в крепостную тюрьму. Надо доверять соседям. Дружелюбие и гостеприимство поможет укрепить ваш дом.
Вероятно депрессивное состояние. Оно может выражаться в нежелании сопротивляться невзгодам и в отсутствии надежд на будущее. Это состояние можно сгладить при помощи медитации, духовных практик, молитв, занятий йогой, всего, что приводит ум в состояние спокойного созерцания.
Сегодня многие из вас легко осуществят задуманное. Занимаясь восточными практиками - китайской гимнастикой цигун, йогой или одним из видов боевых искусств, - вы достигнете внутреннего спокойствия и улучшите свою физическую форму. Самое время начать придерживаться здорового образа жизни - отказаться от вредных привычек, излишеств в питании, больше двигаться.