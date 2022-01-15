ВИДЕО ⟩ Полиция спасла жизнь пожилой даме: чудо, что бабушку удалось отыскать в таком густом кустарнике

В полицию поступило сообщение о том, что женщина с деменцией, которая утром вышла из дома в волости Рыуге, к вечеру так и не вернулась. Никто не знал, куда она пошла.
Женщину начали искать как местные жители, так и правоохранители. В конце концов бабушку нашли в густом кустарнике, где она лежала на снегу и стонала. Даму с признаками переохлаждения доставили в больницу.
«Большое спасибо местным жителям, которые очень хорошо потрудились над поиском! Также напоминаем вам, что если ваш близкий потерялся и есть основания полагать, что у него могут быть проблемы, немедленно звоните по номеру 112! Каждый час может быть вопросом жизни или смерти», – говорится в сообщении полиции.