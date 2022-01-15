Лобода на отдыхе пьет шампанское по цене годовой пенсии россиян

Светлана Лобода проводит январские каникулы на берегу океана. Звезда не уточняет, куда именно она улетела в отпуск, но, судя по всему, для отдыха она выбрала Мальдивские острова. Певица вместе с дочками Евой и Тильдой поселилась на вилле в роскошном отеле. Артистка ни в чем себе не отказывает: в сторис Instagram она похвасталась бутылкой элитного вина, снявшись на фоне пляжного ресторана. Для ужина Светлана выбрала винтажное шампанское Salon Le Mesnil Blanc de Blancs 2007-го года. В Москве оно продается по цене от 140 до 180 тысяч рублей (1608 – 2068 евро) за бутылку, что сопоставимо со средней российской пенсией за год.

ФОТО: Instagram

Поклонники гадают: кто оплачивает дорогостоящие прихоти звезды? Светлана – девушка не бедная: она одна из самых хорошо оплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. На Новый год Лобода дала концерт в Барвихе, за который получила гонорар порядка 15-20 миллионов рублей (172 387 – 229 850 евро). На эти деньги вполне можно позволить себе элитное шампанское – хоть целый ящик. Однако подписчики звезды склонны считать, что роскошную жизнь Лободе обеспечивает ее богатый покровитель. Светлана скрывает личную жизнь и никогда не называет имени своего избранника. При этом СМИ вычислили, что певица уже несколько лет живет с гражданским мужем - миллиардером Артуром Гранцем. Лобода эти слухи не комментирует, но постоянно подчеркивает, что она счастлива и любима.

Предполагаемый возлюбленный Лободы – очень колоритная личность. Артур Гранц - армянин по национальности, но, как и Лобода, родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт (а заодно и высшее образование в Белорусском государственном университете). Тем не менее основной бизнес предприниматель ведет именно в Незалежной. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. В 2020 году Гранц стал основным владельцем издания «Forbes Украина». Он также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

«Он старше меня и очень мудрый, понимающий. Он может меня укутать. Я чувствую себя с ним девочкой», – призналась певица в одном из интервью.

Светлана не скрывает, что они оба постоянно работают над отношениями. Например, стараются отодвинуть в сторону все дела, чтобы побыть вдвоем.

«Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень сильно люблю – в первый раз сказала: "я уступаю". Он говорит: "ну вот опять ты здесь работаешь, я же просил уделить время для совместного отдыха". Я тогда сразу думаю: как-как все разгрести. Это сделаю потом, это поручу кому-то. Главное провести время с ним», – утверждает артистка.

Видимо, по совету любимого Светлана пару лет назад перевезла свою семью – маму и дочерей – в Европу. В какой именно стране они обосновались, исполнительница не говорит, но, судя по всему, это Кипр.

«Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей – они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живет Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать», – рассказывала звезда.