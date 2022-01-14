ПОЕМ ВМЕСТЕ! ⟩ Впервые песня набрала десять миллиардов просмотров на YouTube! Она оказалась детской

В видео маленькие мальчик и девочка поют и показывают танец-зарядку на фоне анимации про маленькую акулу и ее семью.

«Зарядка маленькой акулы (Baby Shark Dance), созданная Pinkfong, превысила уровень в десять миллиардов просмотров по всему миру! Это число, которое намного превышает численность населения планеты в 7,8 миллиарда. Видимо, все жители Земли хотя бы раз посмотрели его», — говорится в официальном Facebook-аккаунте компании.

Отмечается, что если сложить все просмотры, то их общая длительность составит более 43 тысяч лет.

«Baby Shark» была выпущена в июне 2016 года и стала очень популярной благодаря запоминающемуся мотиву и фразе «Baby shark, ту-ту ту-ру ту-ту».