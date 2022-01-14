РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! ⟩ Впервые в Эстонии: кумир подростков Егор Шип выступит в Таллинне уже в следующую пятницу
Уже в следующую пятницу, 21 января, в клубе MJCLUB (Парда, 9) выступит любимец подростков - видеоблогер и музыкант Егор Шип.
Уже в следующую пятницу, 21 января, в клубе MJCLUB (Парда, 9) выступит любимец подростков - видеоблогер и музыкант Егор Шип.
Двери клуба открываются в 19:00.
Попасть на мероприятие можно предоставив справку о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом. Люди в возрасте до 18-ти лет, которые не прошли вакцинацию, могут сделать бесплатный экспресс-тест у входа в клуб.
Дети младше 12-и лет допускаются на мероприятие только в сопровождении.
Билеты в продаже на сайте MJPRODUCTION.
Внимание, розыгрыш!