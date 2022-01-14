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РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ! ⟩ Впервые в Эстонии: кумир подростков Егор Шип выступит в Таллинне уже в следующую пятницу

Егор Шип ФОТО: Промо

Уже в следующую пятницу, 21 января, в клубе MJCLUB (Парда, 9) выступит любимец подростков - видеоблогер и музыкант Егор Шип.

Двери клуба открываются в 19:00.

Попасть на мероприятие можно предоставив справку о вакцинации или о том, что человек переболел коронавирусом. Люди в возрасте до 18-ти лет, которые не прошли вакцинацию, могут сделать бесплатный экспресс-тест у входа в клуб.

Дети младше 12-и лет допускаются на мероприятие только в сопровождении.

Билеты в продаже на сайте MJPRODUCTION.

Внимание, розыгрыш!

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